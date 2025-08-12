Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn trên biển Trường Sa

TPO - Trong lúc lặn biển khu vực Trường Sa, một ngư dân đã bị giảm áp do lặn sâu, có triệu chứng đau cơ tứ chi, yếu liệt, đi lại khó khăn nên được tàu 937 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đưa sang đảo Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.

Ngày 12/8, lãnh đạo Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời một ngư dân bị nạn trên biển Trường Sa.

Trước đó, vào lúc 10h30 cùng ngày, tàu 937, Hải đội 921, Hải đoàn 129 Hải quân, nhận được thông báo từ đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa về việc có 1 ngư dân bị tai nạn trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Bệnh nhân Trần Văn Tỷ được các chiến sĩ hải quân cấp cứu cứu kịp thời.

Nạn nhân là anh Trần Văn Tỷ (SN 1989, ở đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng), là ngư dân của tàu cá số hiệu BTh-96617TS do ông Trần Hỏn (ở đặc khu Phú Quý) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 ngư dân, hành nghề lặn biển.

Nạn nhân sau đó được đưa vào đảo Đá Tây cấp cứu, bác sĩ trên đảo chẩn đoán ngư dân này bị giảm áp do lặn sâu, có triệu chứng đau cơ tứ chi, yếu liệt, đi lại khó khăn, cần được đưa sang đảo Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.

Nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tàu 937 đã tiếp nhận bệnh nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân trong suốt hành trình và đã bàn giao bệnh nhân cho Bệnh xá đảo Trường Sa tiếp tục cứu chữa. Hiện tại bệnh nhân đang được truyền dịch, thở oxy, trạng thái tinh thần ổn định.