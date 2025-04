Cứu hộ thành công 7 ngư dân Huế gặp nạn trên biển

TPO - 7 ngư dân Huế trên hai tàu cá bị chìm ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi được cứu nạn, cứu hộ thành công và đưa vào bờ an toàn.

Sáng 1/4, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Huế cho biết, 7 ngư dân Huế gặp nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đã được một tàu cá cùng địa phương cứu hộ thành công, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào tối 30/3, tàu cá số hiệu TTH 91235 TS chở theo 3 ngư dân, do ông Huỳnh Giáo (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, TP. Huế) làm chủ, trên đường vào bờ sau khi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa đã bị sóng lớn đánh chìm tại toạ độ 15006'-109017', cách đảo Lý Sơn về phía nam khoảng 16 hải lý.

Tất cả thuyền viên trên tàu sau đó được tàu cá TTH 99777 TS, do ông Mai Chanh (ngụ xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, TP. Huế) làm chủ, cứu nạn an toàn. Trên tàu của ông Mai Chanh có 4 người.

Tuy nhiên, sau khi cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên tàu cá TTH 91235 TS, thì tàu TTH 99777 TS của ông Mai Chanh lại bị sự cố hỏng lái do sóng đánh mạnh.

Tàu của ông Chanh phải thả trôi ở tọa độ 14050'-109020', cách cửa biển Mỹ Á tỉnh Quảng Ngãi khoảng 20 hải lý, trong điều kiện thời tiết vùng biển có sóng gió cấp 5-6.

Thời điểm trên, nhận được tin báo, tàu cá TTH 94649 TS (phương tiện này cũng do ông Mai Chanh làm chủ) hoạt động gần tàu gặp nạn đã di chuyển đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh, nên tàu TTH 94649 TS không thể lai kéo được tàu TTH 99777 TS vào bờ.

Đến 22 giờ 30 tối 31/3, tàu cá TTH 99777 TS trong lúc thả trôi đã bị nước tràn vào khoang, 7 thuyền viên trên tàu không khắc phục được, nên quyết định rời sang tàu TTH 94649 TS trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Đến sáng 1/4, tàu cá TTH 94649 TS chở theo 10 ngư dân đã vào đến cảng cá Đề Gi (Phù Cát, Bình Định) an toàn.