6 cán bộ bị bắt, Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì?

TPO - Tháng 3/2025, trên địa bàn phường Thanh Trì xảy ra vụ việc 6 cán bộ bị bắt liên quan đến vi phạm công tác quản lý trật tự xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu do cán bộ, công chức thiếu rèn luyện, tu dưỡng.

Thông tin trên được ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chia sẻ tại Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã được tổ chức chiều 3/4.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn quận còn tồn tại 2.960 trường hợp vi phạm về đất đai. UBND quận đã lập kế hoạch và tiến hành xử lý từng bước, đồng thời không để phát sinh các vi phạm mới.

Tuy nhiên, tháng 3/2025, đã xảy ra vụ việc 6 cán bộ bị bắt liên quan đến vi phạm công tác quản lý trật tự xây dựng. Ông Tâm cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do cán bộ, công chức thiếu rèn luyện, tu dưỡng...

“Vụ việc trên là bài học, lời cảnh tỉnh, răn đe đối với nhiều đơn vị, nhất là trong giai đoạn đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính như hiện nay”, ông Tâm bày tỏ.

Ông Tâm cũng cho biết, ngay sau vụ việc xảy ra, Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt và công chức trên địa bàn quận; làm rõ trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp của các cá nhân, tập thể liên quan; đồng thời, đề ra các giải pháp để ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra.

Chủ tịch quận Hoàng Mai cũng kiến nghị thành phố và Trung ương tiếp tục ban hành các chế tài xử lý mạnh hơn với các vi phạm, chuyển việc xử lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm về quản lý đất đai.

Trước đó, ngày 14/3/2025, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã ra Lệnh bắt, tạm giữ đối với 6 cán bộ quận Hoàng Mai, gồm: Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm, Bùi Thanh Nhã, Lê Thanh Thủy, Trần Văn Quân, Vũ Cát Sự về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2024 khi bà M.T.C (trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) và các hộ xung quanh có nhu cầu xây dựng hoàn thiện biệt thự liền kề tại đường Thanh Đàm (phường Thanh Trì) từ 3,5 tầng lên 5 tầng.

Từ sự giới thiệu của Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (nay là Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt), bà C đã gặp Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì và Trần Văn Quân, chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì để gửi Đơn xin cải tạo nhà.

Theo lời khai, bà M.T.C đã phải chi tổng cộng 270 triệu đồng cho nhóm cán bộ này thành nhiều lần khác nhau.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2024, UBND phường Thanh Trì vẫn ra thông báo yêu cầu dừng thi công 3 công trình vi phạm, trong đó có nhà bà C. Bà C đành bàn bạc với hai chủ nhà còn lại đưa thêm cho Nguyễn Vũ Diêm 100 triệu đồng. Cuối tháng 12/2024, đầu tháng 1/2025, Nguyễn Vũ Diêm tiếp tục yêu cầu bà C. đưa thêm 70 triệu đồng.

Ngoài ra, từ tháng 8/2024 đến nay, Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự còn nhận hối lộ tổng cộng 650 triệu đồng từ 4 hộ gia đình khác trên địa bàn phường Thanh Trì để làm ngơ cho các vi phạm về trật tự xây dựng. Số tiền này được phân chia tỷ lệ hưởng lợi như sau: Đặng Thanh Tùng từ 25%-30%; Nguyễn Vũ Diêm từ 15%-20%; Bùi Thanh Nhã 20%; Lê Thanh Thủy 10%; Vũ Cát Sự 10%; Trần Văn Quân 10%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.