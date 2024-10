Vụ lấp hồ tại quận Hoàng Mai: Đình chỉ nhiều cơ sở sản xuất quanh hồ

TPO - Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh quanh hồ Đầm Đỗi (phường Định Công, quận Hoàng Mai) bị kiểm tra và yêu cầu đình chỉ theo quy định.

Quyền Chủ tịch UBND phường Định Công Lê Thị Thanh Ngà vừa có báo cáo UBND quận Hoàng Mai liên quan đến phản ánh của báo Tiền Phong về việc san lấp hồ, nhà xưởng trái phép trên địa bàn.

Theo đó, khu vực Đầm Đỗi có nguồn gốc là đất nông nghiệp giao cho các hộ xã viên theo Nghị định 64/NĐ-CP để sản xuất nông nghiệp với diện tích khoảng 104.105m2, là khu vực ruộng trũng và đất mặt nước.

Trước năm 2004, Hợp tác xã thủy sản và thương mại tổng hợp Định Công đã được các hộ dân ủy quyền múc ruộng để tăng gia và nuôi thả cá.

Năm 2022, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định thu hồi 110.799m2 (có khoảng 37.179m2 thuộc diện tích đất Đầm Đỗi) tại phường Định Công tạm giao cho Cty Kinh Doanh phát triển nhà Hà Nội (Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội) để lập phương án GPMB triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Hiện nay, dự án đang được triển khai. Phần diện tích còn lại của Đầm Đỗi khoảng 50.366m2.

Liên quan đến việc vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị tại khu vực Đầm Đỗi phường Định Công, UBND phường cho biết, qua kiểm tra, rà soát tại khu Đầm Đỗi hiện không có hoạt động xây dựng phát sinh. Việc vi phạm về đổ trộm phế thải san lấp trái phép có nhiều diễn biến phức tạp, UBND phường đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn vi phạm, tháo dỡ các hàng rào tạm bằng tôn, múc đất ngăn chặn việc san lấp trái phép và đổ cột bê tông tại các lối ra vào ngăn chặn xe chở chất thải, đất đá vào san lấp trái phép tại một số vị trí xung quanh Đầm Đỗi.

UBND phường Định Công cho biết, khu vực báo chí đề cập có vi phạm nằm ở ven Đầm Đỗi, tiếp giáp mặt sau Dự án Thanh Bình Garden, cuối ngõ 175 phố Định Công, hiện là bãi đất trống (có cắm biển cảnh báo Khu vực cấm đổ rác phế thải xây dựng”.

Về phản ánh của dư luận về việc nhà xưởng hoạt động tại khu vực Đầm Đỗi, UBND phường đã kiểm tra và cho biết, hiện nay tại khu vực cuối ngõ 175 phố Định Công có một số nhà xưởng cũ đã tồn tại từ lâu, được sử dụng làm kho hàng và làm xưởng in ấn. UBND phường đã chỉ đạo công an phường phối hợp với Công an PCCC quận Hoàng Mai, kiểm tra về công tác PCCC tại các kho, xưởng.

Theo UBND phường Định Công, điểm kinh doanh số 01 - Xưởng sản xuất Công ty Cp in bao bì T2D và Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thực phẩm MERCI Việt Nam đã được Công an quận kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở đóng cửa dừng hoạt động. Sau thời hạn kiểm tra 1 tháng, Công an quận sẽ ban hành quyết định tạm đình chỉ theo quy định, đồng thời yêu cầu các cơ sở khắc phục các tồn tại đã nêu tại biên bản kiểm tra.

UBND phường Định Công phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm phát sinh.

Trước đó báo Tiền Phong phản ánh tình trạng xe chở vật liệu thường xuyên đổ đất thải, trạc xây dựng san lấp trái phép tại hồ Đầm Đỗi khiến người dân rất bức xúc.

Ông Phạm Văn Châu, Tổ phó Tổ dân phố số 3 phường Thịnh Liệt cho biết, để ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải, người dân đã làm cổng sắt để ngăn chặn. Tuy nhiên, phía hồ Đầm Đỗi (thuộc phường Thịnh Liệt) có đến 3 lối vào nên xe công nông vẫn có thể đi vào đổ trộm phế thải.

Ông Châu cho biết, hiện nay người dân kiến nghị tháo dỡ cổng sắt vào khu dân cư, bởi theo ông này, cổng sắt có một số đối tượng chặn khóa, thu tiền "bảo kê" các xe ra vào, trong khi tác dụng chống đổ trộm phế thải không hiệu quả.