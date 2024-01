Khởi tố 6 cán bộ liên quan vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

TPO - Tối 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong, xảy ra vào tháng 9/2023. Họ đều là nguyên lãnh đạo, cán bộ UBND phường và Công an phường Khương Đình.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" liên quan vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong, 37 người bị thương xảy ra ngày 12/9/2023, tại nhà số 37 ngách 29/70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời khởi tố 6 bị can về cùng tội danh.

Các bị can gồm: Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ TTXD UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2014-2016, hiện là Tổ trưởng Tổ TTXD UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2015 - 2020, hiện là Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam; Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2010 - 2018, hiện là cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Thanh Xuân Bắc; Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội TTXD UBND quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013 - 2016, hiện đã nghỉ hưu; Phạm Tần Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn từ 2018 đến nay và Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Đình Quân, Trần Trọng Khang, Chu Xuân Sơn. Các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người là cán bộ quận Thanh Xuân, những người đã làm việc từ năm 2015, có thể liên quan đến thời điểm cấp giấy phép xây dựng cho chung cư mini bị cháy.

Ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ của chung cư mini xảy ra vụ cháy đêm 12/9, về tội "Vi phạm quy định về PCCC".

Như tin đã đưa, đêm ngày 12/9/2023, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 13/9, xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ.

Nguyên nhân gây cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1.

Vẫn theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng.