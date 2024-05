Nhóm nhân viên nhà hàng lột quần áo của khách để cưỡng đoạt tiền

TPO - Khi vị khách 53 tuổi không đồng ý thanh toán hóa đơn có thức ăn, đồ uống được sử dụng nhiều bất thường, nhóm nhân viên nhà hàng ở quận 1 (TPHCM) uy hiếp, lột quần áo để quay phim và đẩy nạn nhân ra đường để buộc trả tiền.

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiền Luân (23 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Quang Lợi (26 tuổi, quê Bình Phước), Lê Duy (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Thị Phương Trâm (27 tuổi, ngụ quận 1) và Phan Thị Kim Xuyến (27 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 17/4, ông Đ.P.D. (53 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến nhà hàng Nari Bar trên đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé) do Trâm làm chủ để uống bia.

Tại đây, ông D. được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40 USD/giờ. Do từng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng này nên ông D. tin tưởng và đồng ý. Sau đó, vị khách này được nhân viên nhà hàng hướng dẫn lên lầu 1 để vào phòng hát.

Khi vào phòng, ông D. ngồi uống bia, trò chuyện với nữ nhân viên tên Nguyệt. Được một lúc, nữ nhân viên này gọi thêm 2 nữ nhân viên phục vụ khác vào khui bia, uống chung.

Sau đó, ông D. đi vệ sinh và lúc trở vào thì thấy trong phòng có quá nhiều vỏ lon bia nên nghi ngờ nhóm nhân viên nữ này uống để ông trả tiền. Ông D. mời nhóm nhân viên nữ này ra khỏi phòng, chỉ còn Nguyệt ở lại.

Đến 4h cùng ngày, ông D. yêu cầu tính tiền và được nhân viên đưa hóa đơn với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng, bao gồm nhiều phí dịch vụ, thuế giá trị gia tăng, đồ ăn, thức uống không sử dụng và không yêu cầu sử dụng.

Ông D. không đồng ý thanh toán vì hóa đơn khác với gói dịch vụ 40 USD/giờ đã được tư vấn ban đầu và yêu cầu đến công an để làm rõ. Nhóm nhân viên đã mắng chửi, xúc phạm và yêu cầu vị khách này thanh toán mới được cho ra khỏi nhà hàng.

Lúc này, chủ nhà hàng giảm chi phí xuống còn 9,5 triệu đồng nhưng ông D. vẫn kiên quyết không trả. Vị khách này yêu cầu báo công an và bỏ ra ngoài và bị các nhân viên kéo vào trong. Sau đó, các đối tượng Luân, Lợi và Duy (cùng là nhân viên nhà hàng) khống chế, cởi hết quần áo ông D. để nhân viên khác dùng điện thoại quay lại rồi đẩy vị khách này ra đường trong tình trạng khỏa thân.

Ông D. hoảng hốt xin vào trong nhà hàng thì Lợi mới mở cửa cho vào. Tiếp đó, Luân tự ý mở ví lấy thẻ tín dụng của ông D. rồi quẹt, thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng mới cho ông D. lấy lại quần áo để mặc.

Chưa dừng lại, đối tượng Xuyến (quản lý nhà hàng) yêu cầu ông D. phải ký tên vào hóa đơn vừa thanh toán mới cho ra khỏi nhà hàng.

Ông D. đề nghị ra ngoài ký tên thì các nhân viên đưa ông đến chốt bảo vệ dân phố tại đầu hẻm 15B Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, quận 1). Tại đây, nhóm nhân viên buộc ông D. ký vào các hóa đơn quẹt thẻ rồi mới cho đi về.

Ông D. đã đến Công an phường Bến Nghé trình báo sự việc. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.