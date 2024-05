Phát hiện 26 cá thể động vật hoang dã quý hiếm trên xe khách dừng lại Thanh Hóa

TPO - Ngày 18/5, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa phát hiện 26 cá thể trong danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên xe chở khách.

Cụ thể, Công an thị xã Nghi Sơn vừa triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép động vật quý hiếm do Tống Thị Lành (SN 1984) trú tại thôn Tân An, xã Phú Nhuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cầm đầu.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 7/4/2024, Công an thị xã Nghi Sơn kiểm tra hành chính ô tô chở khách BKS 76B-003.17 đang dừng đỗ để trả hàng hóa tại Quốc lộ 1A thuộc phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Kết quả, lực lượng công an phát hiện có một thùng xốp chứa 9 cá thể động vật tê tê đã chết và một thùng xốp khác chứa 17 cá thể động vật rùa đang còn sống cùng với nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành trưng cầu giám định Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam xác định tang vật thu giữ, trong đó 9 cá thể động vật đã chết là tê tê Java và loài tê tê vàng; 17 cá thể động vật còn sống là loài rùa đầu to và loài rùa hộp trán vàng miền Trung. Đây là những loài động vật có tên trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tống Thị Lành và Phan Quốc Vương (SN 1994) trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện nay, 17 cá thể động vật loài rùa còn sống đã được Công an thị xã Nghi Sơn bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, nuôi dưỡng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.