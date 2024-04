Bắt hai đối tượng vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm

TPO - Kiểm tra chiếc xe mô tô, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Nghệ An phát hiện một túi balo màu đen chứa động vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 20/4, Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Sỹ Tiếp (SN 1989) và Trần Trung (SN 1974), cùng trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 19/4, tại Km 406 QL1A thuộc thôn 3, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện hai đối tượng nói trên đang di chuyển trên chiếc xe mô tô mang BKS 37L1-022.00, phía trước vị trí người điều khiển có một túi balo màu đen, biểu hiện nghi vấn tàng trữ, vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm.

Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện trong túi balo màu đen là 3 cá thể động vật còn sống (nghi là tê tê). Đây là động vật hoang dã thuộc loại nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ và niêm phong 3 cá thể động vật nói trên, cùng một số tang vật khác.