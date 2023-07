Người phụ nữ thu mua động vật nguy cấp, quý hiếm rồi bán cho quán ăn kiếm lời

TPO - Trương Thị Hương thu mua các loại động vật rừng, trong đó có một số loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm để bán lại cho các quán ăn và người dân có nhu cầu mua để kiếm lời.

Ngày 28/7, Công an huyện Qùy Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Hương (SN 1984), trú xã Châu Phong, huyện Qùy Châu về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 1, điều 244 Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liên quan đến thu mua các loại động vật rừng, trong đó có một số loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm để bán lại cho các quán ăn và người dân có nhu cầu mua để kiếm lời. Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do đối tượng phạm tội hoạt động rất kín kẽ, phương thức, thủ đoạn cất giấu tinh vi.

Tuy nhiên với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, rạng sáng 1/7/2023, Công an huyện Quỳ Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trương Thị Hương đang có hành vi mua bán động vật rừng, trong đó có động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, thu giữ 14 cá thể sóc (đã chết), 01 cá thể tê tê (đã chết).

Hiện, Công an huyện Qùy Châu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.