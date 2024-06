Hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn đoàn Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam

TPO - Trong 2 ngày đoàn Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và trang, thiết bị, phương tiện hiện đại nhất, bố trí các điểm chốt, khu vực bảo vệ một cách khoa học, chặt chẽ... hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn của đoàn.

Tối 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam (diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/6). Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Putin đã diễn ra theo đúng chương trình dự kiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an Thủ đô nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các đơn vị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn của đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng cho sự thành công của sự kiện chính trị - ngoại giao lớn của đất nước, nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam và tạo dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế cũng như bồi đắp tình hữu nghị đoàn kết, truyền thống, gắn bó keo sơn giữa 2 nước trong hơn 70 năm qua.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thành uỷ, UBND TP, trong 2 ngày diễn ra sự kiện, Công an TP Hà Nội đã huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ và trang, thiết bị, phương tiện hiện đại nhất, bố trí các điểm chốt, khu vực bảo vệ một cách khoa học, chặt chẽ, sát hợp với tình hình thực tế và luôn trong tinh thần chủ động, cảnh giác tập trung cao độ sẵn sàng giải quyết kịp thời đột xuất phát sinh trong mọi tình huống…

Cụ thể, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã tổ chức trực chiến với 100% quân số, phương tiện, thiết bị. Các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động… cũng như tất cả các phòng chức năng, công an quận, huyện và thị xã đều triển khai hiệu quả phương án bảo đảm an ninh, an toàn tổng thể.

Nhiều tổ công tác của Công an TP Hà Nội được trải rộng khắp các tuyến đường, phố, vị trí, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, chú trọng các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các sự kiện.

Đồng thời hỗ trợ việc đi lại của nhân dân vẫn được bảo đảm thuận lợi, thông suốt. Tại các cơ sở lưu trú, địa điểm diễn ra sự kiện, hoạt động của đoàn cũng đã được tăng cường các biện pháp an ninh, kiểm soát chặt chẽ và phòng cháy, chữa cháy.

Từ sân bay đi qua các tuyến đường đến những địa điểm diễn ra sự kiện, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an các quận, huyện, triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất. Người dân Thủ đô, đặc biệt ở hai bên những tuyến đường nằm trên trục dẫn, đều được Công an TP Hà Nội và cơ quan chức năng của thành phố, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp tăng cường lực lượng hỗ trợ công an quận, huyện và thị xã thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, cùng với các đơn vị trong toàn Công an TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặt ra...

Công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các sở, ban, ngành của Thành phố được tiến hành chặt chẽ, bài bản, nhất là trong việc trao đổi thông tin về công tác bảo vệ, lễ tân ngoại giao và lịch trình hoạt động … Công an Thành phố đã thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ, thiết lập Trung tâm thông tin chỉ huy, duy trì thông tin liên lạc từ Ban Chỉ huy đến các tổ công tác và các chốt bảo vệ… bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thông suốt, hiệu quả.

Với kinh nghiệm đón tiếp những đoàn khách quốc tế, những sự kiện chính trị, văn hóa xã hội lớn của khu vực, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Có thể khẳng định, chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn, góp phần quan trọng cho sự thành công của sự kiện chính trị - ngoại giao lớn của đất nước, góp phần lan tỏa, nâng cao hơn nữa với bạn bè thế giới về một Việt Nam, một Thủ đô Hà Nội văn hóa, yên bình, thân thiện, mến khách...