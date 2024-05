Thêm một tỉnh được yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan Cty Cây xanh Công Minh

TPO - Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã yêu cầu tỉnh Phú Yên cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tại địa phương.

Nguồn tin của PV Tiền Phong ngày 5/5 cho biết, UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành liên quan cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Công an.

Cụ thể, UBND tỉnh Phú Yên giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo các dự án/gói thầu do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 4/5/2024.Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an.

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có công văn yêu cầu tỉnh Phú Yên cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tại địa phương từ năm 2019 - 2023. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Công an đề nghị tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương khác như: Quảng Nam, Đắk Nông, Hà Tĩnh…. cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cây xanh Công Minh liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị.

Được biết, năm 1993, Công ty Cây xanh Công Minh thành lập cơ sở kinh doanh cây giống Công Minh tại Đồng Nai, rồi chuyển về huyện Phước Long - Sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay). Đến năm 1999, công ty này thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, giống cây trồng Công Minh tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Năm 2008, công ty này bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét, thoát nước… Hiện Công ty Cây xanh Công Minh đã tham gia 228 gói thầu, trong đó trúng 172 gói (tỷ lệ hơn 75%), trượt 37 gói, 14 chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy.