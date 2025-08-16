Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

QUẢNG NGÃI:

Cảnh sát đưa thiếu niên 14 tuổi đi cấp cứu sau khi hút thuốc lá từ người lạ

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi hút điếu thuốc lá do người lạ mặt mời, thiếu niên 14 tuổi có dấu hiệu co giật, mất dần ý thức được Công an Quảng Ngãi kịp thời có mặt đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa kịp thời hỗ trợ, đưa một nam thiếu niên đi cấp cứu sau khi em này bất ngờ có biểu hiện co giật bất thường.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 14/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực sân vận động tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tổ 1, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), có một thiếu niên bị co giật, có dấu hiệu mất dần ý thức.

e2ea7c6a1e599607cf48.jpg
Cảnh sát sử dụng xe chuyên dụng đưa A.L. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất ý thức sau sử dụng thuốc lá do người lạ mời.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt, sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Quân y 24 Kon Tum cấp cứu. Rất may, nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của em đã dần ổn định.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định nạn nhân là em A.L. (14 tuổi, trú thôn Rơ Lang, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua xác minh, trước đó A.L. có nhận và sử dụng thuốc lá (chưa rõ nhãn hiệu) từ hai thanh niên lạ mặt. Sau khi hút thuốc thì L. có biểu hiện bất thường với những biểu hiện như mất ý thức, người suy nhược không đi nổi.

706867e805db8d85d4ca.jpg
Hiện sức khỏe của em A.L. đã dần ổn định.

Sáng 15/8, chị Y.L. (mẹ ruột của A.L.) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát 113 cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 24 vì tinh thần trách nhiệm, kịp thời cứu con mình thoát nguy hiểm.

Vụ việc thêm một lần cảnh báo đến phụ huynh và thanh thiếu niên, cần hết sức thận trọng trước những hành vi dụ dỗ, lôi kéo từ người lạ. Chỉ một phút thiếu cảnh giác cũng có thể gây nguy hại đến sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Nguyễn Ngọc
#thiếu niên hút thuốc lá nguy hiểm #cấp cứu trẻ em co giật #báo động an toàn cho trẻ nhỏ #phòng ngừa hút thuốc lá lạ #nguy cơ thuốc lá điện tử #cảnh sát phản ứng nhanh #tăng cường cảnh báo trẻ em #tác hại của thuốc lá đối với thanh thiếu niên #bảo vệ trẻ khỏi tác nhân xấu #giáo dục phòng tránh dụ dỗ

