Người phụ nữ co giật, mất ý thức vì sai lầm nhiều người thường mắc

TPO - Được chẩn đoán bị động kinh trên nền bệnh lý cao huyết áp và từng nhồi máu não, tuy nhiên bệnh nhân đã tự ý ngưng thuốc điều trị. Vài tháng sau, bệnh nhân đột ngột rơi vào co giật, mất ý thức phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 27/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân N.T.H. (58 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) trong tình trạng nguy kịch do các cơn động kinh liên tiếp sau khi tự ý ngưng thuốc điều trị.

Bà H. có tiền sử tăng huyết áp, từng bị nhồi máu não và được chẩn đoán động kinh hơn 2 năm trước, được bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc điều trị. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng gần đây, bệnh nhân đã tự ý ngưng dùng thuốc.

Cùng ngày nhập viện, bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật liên tiếp và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo BS.Lữ Hữu Tuấn, Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, khi nhập viện, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện các cơn co giật toàn thân, mất ý thức, rơi vào nguy kịch. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, cho người bệnh thở máy, điều trị nội khoa kiểm soát cơn co giật cho người bệnh. Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, sức khỏe dần bình phục.

BS.Tuấn lưu ý, đối với các bệnh nhân có tiền sử đột quỵ, động kinh hoặc bệnh lý thần kinh mạn tính, tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc hay mua thuốc theo đơn cũ để sử dụng lại. "Việc dùng sai thuốc, sai liều hoặc ngưng thuốc đột ngột có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như tái phát cơn động kinh, mất ý thức, thậm chí tử vong”, BS.Tuấn cảnh báo.

BS.Tuấn khuyến cáo người dân nên tái khám định kỳ đúng lịch, tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ và không nên chủ quan với các bệnh lý thần kinh – đặc biệt là động kinh và di chứng sau đột quỵ.