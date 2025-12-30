Từ nghiên cứu đến thực tiễn: Tuổi trẻ ngành Y tế Hà Nội bứt phá sáng tạo

TPO - Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31 năm 2025 đã ghi nhận khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ y tế trẻ Thủ đô. Hội thi thu hút 133 kíp kỹ thuật đăng ký tham gia, với gần 400 y, bác sĩ, kỹ thuật viên trẻ đến từ 32 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tham gia báo cáo, trình diễn và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Những con số ấn tượng này cho thấy tinh thần dám nghĩ dám làm dám đổi mới của tuổi trẻ ngành Y tế, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn người bệnh. Trên cơ sở điều lệ Hội thi và kết quả chấm điểm nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao tổng cộng 76 giải thưởng, gồm: 19 giải Nhất, 19 giải Nhì, 21 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

“Nhiều đề tài, kỹ thuật được đánh giá có tính ứng dụng cao, bám sát thực tiễn công tác điều trị và quản lý bệnh viện; góp phần cải tiến quy trình chuyên môn, tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của người bệnh”, PGS.TS Đỗ Đình Tùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện nhận định.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BV Đa khoa Đức Giang phát biểu tại Lễ tổng kết

Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội là hoạt động khoa học truyền thống được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, tạo môi trường để tuổi trẻ ngành Y tế thể hiện trí tuệ, năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tiên tiến trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại lễ tổng kết Hội thi, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đây cũng là thời cơ quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Theo ông Tuấn, việc đẩy mạnh học tập, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là tuổi trẻ ngành Y tế, phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các đề tài, kỹ thuật đoạt giải nhất được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Được khởi nguồn từ năm 1975, trải qua 50 năm hình thành và phát triển với 30 lần tổ chức, Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội đã trở thành một hoạt động khoa học có tính truyền thống, sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào nghiên cứu khoa học và làm chủ các kỹ thuật mới trong toàn ngành Y tế Thủ đô.

Hội thi là diễn đàn thiết thực để các y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trẻ tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong công tác điều trị và chăm sóc người bệnh; qua đó góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ ngành Y tế Hà Nội.

Qua các kỳ tổ chức, nhiều đề tài, sáng kiến của đội ngũ cán bộ y tế trẻ đã được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, giúp rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí và nâng cao chất lượng chăm sóc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền y tế hiện đại, hiệu quả.

Đánh giá về kết quả Hội thi lần thứ 31, ông Dương Đức Tuấn khẳng định: “Sau một tháng triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, Hội thi đã diễn ra thành công với nhiều kết quả nổi bật, để lại những dấu ấn rõ nét. Với ba nội dung trọng tâm gồm trình diễn các đề tài, kỹ thuật mới; tổ chức hội thảo khoa học; và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Hội thi tiếp tục khẳng định chất lượng, chiều sâu chuyên môn và ý nghĩa thiết thực của một sân chơi sáng tạo dành cho tuổi trẻ ngành Y tế Thủ đô”.