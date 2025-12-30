Ajinomoto ra mắt bộ sưu tập 'Aji-Xốt' mới đón tết bùng vị

Khi xu hướng tổ chức tiệc tại nhà ngày càng phổ biến dịp cuối năm, bộ sưu tập Aji-Xốt vừa mới ra mắt được kỳ vọng sẽ là “trợ thủ” giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn, đồng thời mang đến hương vị mới mẻ cho mâm tiệc Tết.

Độc đáo ẩm thực Âu - Á với Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt”

Xốt Caesar vốn gắn liền với món salad trứ danh có lịch sử hơn 100 năm, được đầu bếp người Ý Caesar Cardini sáng tạo vào năm 1924. Lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực ấy, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” với sự hòa quyện của phô mai béo ngậy, cá cơm anchovy đậm đà, hương thảo mộc châu Âu cùng vị chua nhẹ của giấm gạo và chút cay nhẹ từ tiêu đen. Tất cả tạo nên tổng thể hương vị hài hòa giữa phong cách Âu – Á, dễ ăn và phù hợp với khẩu vị người Việt.

Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” có thể làm nước chấm cho các món chiên lẫn xốt trộn salad.

Trong những bữa tiệc cuối năm, Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” có thể linh hoạt kết hợp cùng nhiều món quen thuộc. Từ các món salad với xà lách, cà chua, dưa leo, trứng luộc, đến gà rán, thịt heo chiên, khoai tây chiên hay tôm nướng, chỉ cần thêm xốt là món ăn đã trở nên hấp dẫn và bắt mắt hơn. Đặc biệt, vị béo nhẹ và hương thơm dịu từ thảo mộc giúp sản phẩm phù hợp cả với khẩu vị trẻ nhỏ, hỗ trợ ba mẹ thay đổi khẩu vị rau củ trong bữa ăn hằng ngày.

Gần gũi vị Việt với xốt phô mai hương trứng muối “Aji-Xốt”

Ajinomoto Việt Nam mang đến lựa chọn quen thuộc hơn với Xốt phô mai hương trứng muối “Aji-Xốt”. Trên nền phô mai béo bùi, hương trứng muối đậm thơm tạo điểm nhấn hài hòa, giúp món ăn vừa ngon miệng vừa hấp dẫn về hình thức. Sản phẩm có thể ứng dụng cho nhiều cách chế biến như chấm các món chiên, dùng cùng hải sản, món nướng, phủ bánh mì hoặc trộn salad, phù hợp cho cả bữa ăn thường ngày lẫn mâm tiệc Tết.

Đa dạng hương vị cho Tết bùng vị

Dòng sản phẩm Aji-Xốt còn mang đến nhiều lựa chọn để người nội trợ linh hoạt thay đổi khẩu vị mỗi ngày. Bộ sưu tập hiện gồm bốn hương vị:

Bộ sưu tập Aji-Xốt phong phú, thêm nhiều lựa chọn cho mâm tiệc ngày Tết.

● Xốt mè rang “Aji-Xốt” với vị mè rang béo bùi hòa quyện giấm gạo chua nhẹ và cốt nước tương đậm đà, dễ “dính” cho mọi lứa tuổi.

● Xốt phô mai cay “Aji-Xốt” nổi bật với vị cay dịu từ mù tạt vàng và ớt, kết hợp phô mai béo cùng chút chua nhẹ từ giấm, tạo nên tổng thể hương vị cân bằng, đậm đà phù hợp với những ai yêu thích vị cay vừa.

● Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” mang cảm hứng ẩm thực châu Âu, và được tinh chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt, là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích hương vị mới lạ từ ẩm thực Á - Âu.

● Xốt phô mai hương trứng muối “Aji-Xốt” với lớp xốt phô mai sánh mịn xốt, độc đáo, hòa quyện cùng hương trứng muối đậm thơm, đặc biệt thích hợp cho các món tôm tẩm bột, gà nướng, xào cùng ốc hương hoặc chấm với bánh mì...

Với khả năng ứng dụng đa dạng từ chấm, trộn, nướng đến làm salad, các sản phẩm Aji-Xốt giúp rút ngắn thời gian nấu nướng mà vẫn đảm bảo hương vị hấp dẫn cho từng món ăn, đặc biệt hữu ích trong những ngày cuối năm bận rộn.

Đồng hành cùng dinh dưỡng và sức khỏe

Không chỉ mang đến giải pháp tiện lợi cho gian bếp, Ajinomoto Việt Nam còn triển khai nhiều sáng kiến hữu ích về dinh dưỡng và sức khỏe. Đây chính là các hoạt động góp phần hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Ajinomoto Việt Nam: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Một bữa ăn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng từ Dự án Bữa ăn học đường.

Tiêu biểu trong các sáng kiến, Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng cùng sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế năm 2017 đã được nhân rộng tại hơn 4.400 trường học trên toàn quốc, mang lại lợi ích cho khoảng 1,5 triệu học sinh mỗi năm. Dự án cung cấp các thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho học sinh, triển khai chương trình giáo dục “Ba phút thay đổi nhận thức” và mô hình “Bếp ăn mẫu bán trú” tại trường học giúp lứa tiểu học nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường.

Sáng kiến “Quầy Buffet Rau Củ” của Ajinomoto Việt Nam giúp học sinh hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Bên cạnh đó, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em do Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Cục Bà mẹ – Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế thực hiện, cũng là một sáng kiến trọng điểm. Chương trình cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé, cùng nhiều công cụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện nay, chương trình đã được triển khai rộng khắp cả nước, với sự tham gia của hơn 21.000 cán bộ y tế và hơn 1,8 triệu bà mẹ truy cập, hưởng lợi các nội dung của chương trình.