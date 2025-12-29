TP.HCM tăng tốc xây nền tảng y tế thông minh cho siêu đô thị

TPO - Tổng kết các sự kiện nổi bật trong năm, ngày 29/12 lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng sau khi chính thức vận hành siêu đô thị với hơn 14 triệu dân. Ngành y tế đã triển khai nhiều thay đổi, tạo dấu ấn về tổ chức hệ thống, chuyên môn kỹ thuật, chuyển đổi số.

Sau khi hợp nhất hệ thống y tế của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từ ngày 1/7/2025, TP.HCM trở thành địa phương có hệ thống y tế lớn nhất cả nước. Trước áp lực gia tăng dân số và nhu cầu khám chữa bệnh, ngành y tế đã chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm. Theo đó, thay vì tập trung quá mức vào khu vực nội đô, nhiều “hạt nhân y tế” được hình thành tại các khu vực cửa ngõ và vùng xa trung tâm, gắn kết chặt chẽ với các bệnh viện tuyến cuối thông qua chuyển giao kỹ thuật, luân phiên bác sĩ và hệ thống cấp cứu vệ tinh liên thông.

Bên cạnh đó, năm 2025 ghi nhận bước chuyển căn bản trong tổ chức y tế cơ sở. Thành phố đã sắp xếp lại 38 Trung tâm Y tế khu vực thành 168 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, chính thức vận hành từ ngày 1/1/2026. Việc đưa Trạm Y tế về trực thuộc chính quyền cơ sở giúp rút ngắn khâu quản lý, tăng tính chủ động và gắn sát hơn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Các Trạm Y tế được định hướng cung cấp trọn gói dịch vụ, từ phòng bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi đến giám sát dịch bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của siêu đô thị 14 triệu dân đang bùng nổ sau hợp nhất các tỉnh thành với TPHCM

Một điểm nhấn khác trong năm 2025 là việc ngành y tế TP.HCM chính thức đảm trách thêm lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội. Việc hợp nhất này đặt chăm sóc sức khỏe làm trung tâm trong bảo vệ nhóm yếu thế. Ngành y tế đã triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội, với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của 16 bệnh viện công lập. Đáng chú ý, hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại chỗ cho người cao tuổi, người khuyết tật và người bệnh mạn tính đã giúp giảm đáng kể rủi ro di chuyển, bảo đảm điều trị liên tục và nâng cao chất lượng chăm sóc.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, TP.HCM ghi dấu ấn lớn khi kiểm soát và chấm dứt dịch sởi. Với chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, tổ chức xuyên lễ, xuyên cuối tuần và sự tham gia đồng loạt của cả hệ thống y tế công lập lẫn tư nhân, Thành phố đã đạt độ bao phủ vắc xin gần tuyệt đối, hình thành lá chắn miễn dịch cộng đồng vững chắc và công bố hết dịch sởi vào tháng 6/2025.

Năm 2025 cũng chứng kiến nhiều bước tiến nổi bật trong phát triển y tế chuyên sâu. TP.HCM đã làm chủ hàng loạt kỹ thuật y khoa tiên tiến như thông tim can thiệp bào thai, nối lại bàn tay bị đứt lìa bằng kỹ thuật vi phẫu phức tạp, hay E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động. Những thành tựu này không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình huống ngặt nghèo mà còn khẳng định vị thế của thành phố là trung tâm y học kỹ thuật cao của cả nước.

Một điểm nhấn khác là chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo được triển khai từ tháng 9/2025 đã giúp người dân vùng biển đảo được tiếp cận trực tiếp các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại chỗ. Nhiều ca bệnh phức tạp trước đây buộc phải chuyển về đất liền nay đã được xử trí an toàn, kịp thời, góp phần giảm chi phí và rủi ro cho người dân.

Năm qua, HĐND TP.HCM thông qua 25 nghị quyết liên quan đến y tế và an sinh xã hội trong năm 2025 đã tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển

Ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng, hàng loạt công trình y tế trọng điểm đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tiêu biểu là các bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn và Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Những công trình này góp phần giảm tải cho tuyến cuối, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân vùng xa trung tâm.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển đổi số y tế. Việc hoàn thành bệnh án điện tử tại gần như toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn đã tạo nền tảng cho liên thông dữ liệu, quản trị y tế thông minh và hình thành kho dữ liệu y tế lớn của thành phố. Cùng với đó, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai trong quản lý hành nghề y, giám sát quảng cáo y tế và tiếp nhận phản ánh của người dân, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc HĐND TP.HCM thông qua 25 nghị quyết liên quan đến y tế và an sinh xã hội trong năm 2025 đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với bối cảnh siêu đô thị. Đây là nền tảng quan trọng để ngành y tế thành phố phát triển bền vững, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân trong giai đoạn mới.