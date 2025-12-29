Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Một bác sĩ bệnh viện công bị cảnh cáo vì giới thiệu bệnh nhân ra phòng khám tư xét nghiệm

Tiền Lê
TPO - Một bác sĩ làm việc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã giới thiệu bệnh nhân đến một phòng khám tư nhân để làm một số xét nghiệm.

Ngày 29/12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bác sĩ C.M.Tr do liên quan tới việc giới thiệu bệnh nhân ra cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

Vụ việc xuất phát từ thông tin của người dân đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 22/12. Theo đó, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khám bệnh, sau đó gặp bác sĩ C.M.Tr

Ảnh minh họa

Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ Tr giới thiệu bệnh nhân đến Phòng khám Đa khoa Thành Long ( đường Nguyễn Huệ, thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) để làm một số xét nghiệm.

Xét nghiệm tại cơ sở tư nhân xong, bệnh nhân quay lại bệnh viện để bác sĩ đọc kết quả, kê đơn thuốc và tiếp tục được giới thiệu mua thuốc tại một quầy thuốc tư nhân gần cổng bệnh viện.

Sau khi bộ phận chức năng của bệnh viện vào cuộc xác minh, bác sĩ C.M.Tr đã thừa nhận nội dung vụ việc trên là đúng.

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thông tin, đây là lần vi phạm đầu tiên của bác sĩ Tr nhưng xét tính chất, mức độ vi phạm, bệnh viện quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển bác sĩ sang bộ phận khác, không tiếp xúc với bệnh nhân nữa.

Lãnh đạo bệnh viện cũng thẳng thắn cho biết, quan điểm của bệnh viện không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Do đó, bệnh viện kiên quyết chấn chỉnh các hành vi lợi dụng khó khăn về trang thiết bị để trục lợi cá nhân.

Tiền Lê
