Ngành dược, mĩ phẩm đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

TPO - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, DSCK II Vũ Tuấn Cường cho biết, năm 2025 công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều kết quả rõ nét. Tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mĩ phẩm đã giảm từ 124 xuống còn 75 thủ tục. Chuyển đổi số được xác định là công cụ quan trọng trong đổi mới phương thức quản lí nhà nước.

Thông tin trên được đưa ra tại tổ chức Hội nghị Giao ban công tác dược, mĩ phẩm năm 2025 nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai chính sách, pháp luật trong lĩnh vực dược, mĩ phẩm, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của lĩnh vực dược, mĩ phẩm trong hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng cao. Thứ trưởng đề nghị ngành dược tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước.

Cục trưởng Cục Quản lý Dược, DSCK II Vũ Tuấn Cường cho biết, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi chính sách pháp luật về dược, mĩ phẩm. Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2025/NĐ-CP; đồng thời ban hành 8 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược và 3 thông tư về phân cấp, phân quyền.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của lĩnh vực dược, mĩ phẩm trong hệ thống y tế.

Đây là cơ sở pháp lí quan trọng nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lĩ nhà nước, tăng cường trách nhiệm của địa phương, đồng thời tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dược, mĩ phẩm.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều kết quả rõ nét. Tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm đã giảm từ 124 xuống còn 75 thủ tục, tương ứng mức cắt giảm gần 40%. Việc tinh gọn thủ tục không chỉ góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp mà còn nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, trong khi vẫn bảo đảm yêu cầu quản lí chặt chẽ về chất lượng, an toàn và hiệu quả của thuốc, mĩ phẩm.

Chuyển đổi số được xác định là công cụ quan trọng trong đổi mới phương thức quản lí nhà nước. Đến nay, Bộ Y tế đã cung cấp 47 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực dược, mĩ phẩm, trong đó có 37 dịch vụ công toàn trình; 24 dịch vụ công toàn trình đã kết nối với Cổng Thông tin một cửa quốc gia. Việc triển khai các nền tảng số góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực giám sát, điều hành của cơ quan quản lí.

Ngành dược ứng dụng chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các chính sách phát triển ngành tiếp tục phát huy hiệu quả. Theo dự báo thị trường của IQVIA (tháng 3/2025), Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường dược phẩm có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất khu vực châu Á. Giá trị thuốc sản xuất trong nước tăng trưởng bình quân 12-15%/năm, chiếm khoảng 70% về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng thuốc. Năng lực sản xuất trong nước đã đáp ứng đủ 13/13 nhóm thuốc thiết yếu và 11/12 loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; hiện có 67 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc với tổng kim ngạch khoảng 312 triệu USD.

Công tác quản lí chất lượng thuốc tiếp tục được tăng cường, với tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng ở mức 0,60%, tỷ lệ thuốc giả phát hiện là 0,024%. Cơ quan quản lí đã xử lí 82 lô thuốc vi phạm, trong đó thu hồi 11 lô trên phạm vi toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lí trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển công nghiệp dược; tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm và thúc đẩy xuất khẩu.

Ngành dược, mĩ phẩm xác định năm 2026 tiếp tục ưu tiên hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lí gắn với phân cấp, phân quyền và giám sát hiệu quả; đồng thời chủ động phát triển công nghiệp dược, bảo đảm nguồn cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc hiếm, thuốc có nguồn cung hạn chế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.