Bé sơ sinh mang dị tật hiếm gặp được cứu sống ngoạn mục

TPO - Ngày 29/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật và điều trị thành công một ca bệnh hiếm gặp, cứu sống một trẻ sơ sinh.

Theo đó, ngày 15/12/2025, chị Đ. T. M. T (37 tuổi), ở xã Cồn Tiên mang thai 41 tuần, nhập viện để hạ sinh bé gái thứ ba. Thai được theo dõi trong tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, nghi ngờ tắc tá tràng.

Bé gái sơ sinh mang một dị tật hiếm gặp, gây tỉ lệ tử vong rất cao.

Sau sinh, bé gái nặng 2.100g, xuất hiện các triệu chứng nôn nhiều, mất nước, rối loạn điện giải. Qua kiểm tra và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tắc tá tràng nguy cơ sốc giảm thể tích và suy dinh dưỡng bào thai.

Bệnh viện lập tức kích hoạt hội chẩn viện và đã đưa ra phác đồ xử trí: Điều trị tích cực kết hợp nhịn ăn, nuôi dưỡng tĩnh mạch, bù dịch và dùng kháng sinh; hội chẩn mổ cấp cứu trì hoãn khi trẻ ổn định.

Sau 1 ngày điều trị tích cực, trẻ được chuyển phẫu thuật để nối tá tràng. Quá trình phẫu thuật, ê-kíp xác định nguyên nhân tắc tá tràng là do tuỵ hình nhẫn - đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp với tỉ lệ 5-15/100.000 trẻ sống, dị tật này khiến mô tuỵ bao quanh tá tràng, gây tắc nghẽn tá tràng.

Các bác sĩ đã tiến hành mở tá tràng trên, dưới vị trí hẹp, thực hiện nghiệm pháp Webb bằng dung dịch ACC 10% pha loãng cho thấy lưu thông tốt, sau đó tiến hành nối tá tràng bên - bên theo phương pháp Kimura.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực và nuôi dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch trung tâm đặt ở ngoại vi (PICC). Sau 8 ngày được phẫu thuật, bệnh nhi ổn định, bắt đầu bú sữa mẹ, được chăm sóc Kangaroo; vết mổ khô, có phân và tiến triển tốt. Sau 15 ngày điều trị, bệnh nhi đủ điều kiện theo dõi xuất viện.

Cháu bé đã được các y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cứu sống một cách ngoạn mục.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trương Vĩnh Quý cho biết, đây là một ca bệnh khó và nguy hiểm, mặc dù đủ tháng nhưng bệnh nhi bị suy dinh dưỡng bào thai và tắc tá tràng.

Khi trẻ thiếu hụt dự trữ dinh dưỡng, hệ miễn dịch yếu, các cơ quan chưa hoàn thiện, kết hợp với vấn đề tắc nghẽn tiêu hóa cấp tính sẽ làm tăng nguy cơ tử vong, hoặc ít nhất là nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng nặng, chậm phát triển thể chất và trí tuệ, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính khi lớn như tiểu đường, tim mạch.

Chính điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa Nhi và khoa Ngoại Tổng hợp nhằm can thiệp kịp thời, cứu sống trẻ và giảm thiểu di chứng lâu dài.