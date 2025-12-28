Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Siết chặt quản lí dược, tỉ lệ thuốc giả năm 2025 giảm

Hà Minh
TPO - Năm 2025 ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý và kiểm soát chất lượng thuốc, khi tỉ lệ thuốc giả phát hiện trên thị trường giảm xuống mức 0,024% – con số được đánh giá là thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo Dược sĩ chuyên khoa II Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), năm 2025 là năm ngành dược và mĩ phẩm đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Công tác phòng, chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng tiếp tục được tăng cường, góp phần đưa tỉ lệ thuốc giả tại Việt Nam duy trì dưới 0,1% và thuốc không đạt chất lượng dưới 1% tổng số mẫu được kiểm tra – mức thấp so với trung bình thế giới.

img-2246.jpg
Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng.

Cụ thể, trong năm 2025, hệ thống kiểm nghiệm trên cả nước thường xuyên giám sát chất lượng thuốc lưu hành, ghi nhận tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng chỉ 0,60%, trong khi thuốc giả chiếm 0,024%. Ngành chức năng đã phát hiện 82 lô thuốc vi phạm chất lượng, trong đó 11 lô bị thu hồi trên phạm vi toàn quốc và 67 lô bị thu hồi tại địa phương.

Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược cũng cảnh báo hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Sau các vụ việc lớn bị triệt phá vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, các đối tượng vi phạm có xu hướng sử dụng công nghệ in ấn, bao bì ngày càng tinh vi, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, đồng thời lợi dụng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm, gây khó khăn cho công tác quản lí và truy xuất nguồn gốc.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Quản lý Dược đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch 50 cơ sở và kiểm tra đột xuất 3 cơ sở. Ở tuyến địa phương, các Sở Y tế kiểm tra theo kế hoạch 5.601 cơ sở và kiểm tra đột xuất 1.357 cơ sở, phát hiện 843 cơ sở vi phạm. Tổng số tiền xử phạt do Cục Quản lý Dược ban hành là 709 triệu đồng, trong khi các Sở Y tế xử phạt hơn 12,6 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, 15 đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Dược đã làm việc tại 40 cơ sở, phát hiện 17 cơ sở vi phạm và xử phạt với tổng số tiền 1,488 tỉ đồng. Các tỉnh, thành phố cũng tổ chức kiểm tra 2.763 cơ sở, phát hiện hơn 200 cơ sở vi phạm, xử phạt khoảng 5,1 tỉ đồng.

Về phát triển thị trường, theo đánh giá của IQVIA (tháng 3/2025), Việt Nam hiện nằm trong nhóm các thị trường dược phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất châu Á. Sản xuất thuốc trong nước duy trì mức tăng trưởng 12–15% mỗi năm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng. Năng lực sản xuất đã đáp ứng đủ 13/13 nhóm thuốc thiết yếu và 11/12 loại vắc xin thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. Cả nước hiện có 67 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, với tổng kim ngạch khoảng 312 triệu USD.

Định hướng năm 2026, ngành dược và mĩ phẩm sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả quản lý gắn với phân cấp, giám sát; hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; phát triển công nghiệp dược trong nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, hậu kiểm và mở rộng hội nhập quốc tế.

Hà Minh
