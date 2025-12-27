Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Xử phạt công ty Pymepharco 80 triệu đồng do sản xuất thuốc vi phạm chất lượng

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Pymepharco với số tiền 80 triệu đồng do vi phạm quy định về chất lượng thuốc.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Pymepharco có trụ sở tại số 166–170 Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là số 166–170 Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk theo cách ghi địa chỉ hành chính sau ngày 1/7/2025) đã thực hiện hành vi sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

img-2201.jpg
Thuốc Pyfaclor Kid không đạt yêu cầu chất lượng.

Cụ thể, thuốc Pyfaclor Kid, số giấy đăng ký lưu hành VD-26427-17, số lô 410923, ngày sản xuất 13/9/2023, hạn dùng đến 13/9/2026 do công ty sản xuất được xác định không đạt yêu cầu chất lượng. Hành vi này vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 57 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược cho biết, đây không phải là lần đầu doanh nghiệp vi phạm liên quan đến chất lượng thuốc Pyfaclor Kid. Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính nhiều lần, thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 19/3/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 841/QLD-CL về việc thu hồi 2 lô thuốc Pyfaclor Kid vi phạm chất lượng mức độ 3. Vụ việc sau đó dẫn đến Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 11/QĐ-XPHC ngày 3/4/2025 của Thanh tra Bộ Y tế đối với doanh nghiệp này.

Tiếp tục trong năm 2025, vào các ngày 29/9 và 13/10, Cục Quản lý Dược đã ban hành hàng loạt quyết định liên quan đến thuốc Pyfaclor Kid, bao gồm: quyết định thu hồi 1 lô thuốc (Quyết định số 475/QĐ-QLD), quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành (Quyết định số 549/QĐ-QLD) và quyết định thu hồi bắt buộc toàn bộ các lô thuốc Pyfaclor Kid đang lưu hành trên thị trường (Quyết định số 554/QĐ-QLD).

Hà Minh
#Xử phạt vi phạm chất lượng thuốc #Công ty Pymepharco và thuốc Pyfaclor Kid #Quản lý dược và xử lý vi phạm #Thu hồi và xử phạt thuốc vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục