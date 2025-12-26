Thực phẩm dinh dưỡng y học EnPlus Gold - Công thức hỗ trợ phục hồi sức khỏe theo tiêu chuẩn WHO/FAO

Trong bối cảnh tỷ lệ người cao tuổi và người mang bệnh nền ngày càng tăng, nhu cầu về một giải pháp dinh dưỡng y học an toàn, khoa học càng trở nên cấp thiết. EnPlus Gold, với công thức Nutrition Gold được nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn vàng dinh dưỡng của WHO/FAO với tác động đa chiều phù hợp với thể trạng người Việt, hỗ trợ phục hồi thể chất, cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp, trí não và tiêu hóa.

Vì sao người cao tuổi có bệnh nền cần bổ sung thực phẩm dinh dưỡng y học?

Người có bệnh nền hoặc sau ốm thường gặp tình trạng ăn kém, hấp thu kém, thiếu hụt vi chất và năng lượng. Nếu không được bổ sung đầy đủ - đạm, chất béo tốt, vitamin, khoáng chất cơ thể sẽ dễ bị suy nhược, chậm hồi phục, tỷ lệ tái phát bệnh cao, loãng xương, mệt mỏi kéo dài. Dinh dưỡng y học - tức thực phẩm giàu dưỡng chất thiết yếu, dễ tiêu hóa - giúp bù đắp thiếu hụt, ổn định chuyển hóa, nâng cao đề kháng, hỗ trợ chức năng các cơ quan quan trọng như tim mạch, hệ thần kinh, tiêu hóa, xương khớp.

Thực phẩm dinh dưỡng y học (Food for Special Medical Purposes, Medical Food) nhằm hỗ trợ dinh dưỡng cho những người bệnh có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt, sử dụng bằng đường miệng hoặc ống xông. Sản phẩm này không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn giúp kiểm soát hoặc hỗ trợ cải thiện một số bệnh lý như tiểu đường, suy dinh dưỡng, hoặc các rối loạn tiêu hóa cho người có bệnh nền.

Với người cao tuổi, khi hệ tiêu hóa suy giảm, nhu cầu vi chất tăng, cơ thể khó tự tổng hợp, việc sử dụng thực phẩm dinh dưỡng y học là một điều cần thiết để cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối, khoa học để giữ thể trạng ổn định, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng và bệnh tật.

EnPlus Gold - Bốn trục dưỡng chất quan trọng và giá trị đối với sức khỏe

EnPlus Gold - Giải pháp dinh dưỡng cho người cao tuổi, người bệnh, người ăn uống kém

Cholin: trí nhớ & não bộ

Cholin là chất thiết yếu hỗ trợ hoạt động não bộ, đặc biệt quan trọng với người cao tuổi dễ suy giảm trí nhớ. EnPlus Gold cung cấp lượng cholin đủ tiêu chuẩn - giúp hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức, giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ, hỗ trợ người lớn tuổi ổn định tinh thần, tăng minh mẫn. Việc bổ sung cholin trong chế độ dinh dưỡng y học giúp não bộ được nuôi dưỡng ngay cả khi ăn uống kém.

MUFA / PUFA: bảo vệ tim mạch

Chất béo không bão hòa đơn (MUFA) và đa (PUFA) - thành phần chính của EnPlus Gold đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Đối với người bệnh nền, người cao tuổi hay người sau ốm, hệ tim mạch thường nhạy cảm; MUFA/PUFA hỗ trợ bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ biến chứng tim, huyết áp, mỡ máu, khi cơ thể suy yếu.

Vitamin D3 - Phospho - Canxi: giúp xương chắc khỏe

Xương là một trong các hệ dễ tổn thương nhất ở người lớn tuổi, người sau bệnh, do hấp thu kém hoặc thiếu vi chất. EnPlus Gold cung cấp vitamin D3, canxi (Calcium), phốt pho (Phospho) - bộ ba hỗ trợ khoáng hóa xương, tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương. Đây là điều quan trọng theo khuyến nghị dinh dưỡng cho người cao tuổi của WHO/FAO - đủ canxi và vitamin D giúp hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương.

FOS / Inulin: hỗ trợ tiêu hóa

Rất nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền có hệ tiêu hóa yếu dễ đầy bụng, táo bón, hấp thu kém. EnPlus Gold bổ sung chất xơ hòa tan FOS/Inulin, là prebiotic giúp nuôi dưỡng vi sinh vật có lợi đường ruột, cải thiện nhu động, làm mềm phân, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả và phòng chống táo bón - điều đặc biệt quan trọng để cơ thể nhận đủ dưỡng chất khi phục hồi.

Công thức Nutrition Gold đat chuẩn WHO/FAO phù hợp với thể trạng người Việt

Công thức Nutrition Gold của Nutifood thiết kế dựa trên khuyến nghị dinh dưỡng quốc tế về cân bằng năng lượng, chất đạm, béo, vitamin và khoáng chất phù hợp tiêu chuẩn của WHO/FAO.

EnPlus Gold với công thức cải tiến Nutrition Gold được nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn vàng dinh dưỡng của WHO/FAO phù hợp với thể trạng người Việt Nam

Thành phần hợp lý (đủ đạm, MUFA/PUFA, vi chất, chất xơ, khoáng chất) giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng toàn diện của người trưởng thành, người cao tuổi vốn có nhu cầu cao về vitamin D, canxi, chất béo lành mạnh để phòng loãng xương, tim mạch, suy giảm trí nhớ, suy dinh dưỡng đồ mòn cơ thể.

Với người bệnh nền hoặc đang phục hồi sức khỏe, EnPlus Gold giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu mà chế độ ăn thường ngày khó đảm bảo, nhất là khi ăn kém hoặc hệ tiêu hóa yếu - từ đó giúp ổn định thể trạng, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ hồi phục nhanh, giảm nguy cơ biến chứng.

Nghiên cứu tổng hợp cho thấy bổ sung đủ acid béo không bão hòa, vi chất như vitamin D, canxi, khoáng chất giúp người cao tuổi hỗ trợ cải thiện sức khỏe xương khớp, tim mạch, nhận thức đúng như “công thức vàng” mà EnPlus Gold hướng tới.

Khẳng định uy tín của Nutifood trong phát triển dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn tuổi

Nutifood - thương hiệu phát triển EnPlus Gold đã đặt ra sứ mệnh: mang đến giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho người ăn uống kém, người cao tuổi, người cần phục hồi sức khỏe. Sản phẩm EnPlus Gold được nghiên cứu và xây dựng công thức theo tiêu chuẩn quốc tế, cân đối các chất béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ đáp ứng nhu cầu sinh lý đặc thù của người lớn tuổi và người bệnh.

Sự kết hợp các thành phần: MUFA/PUFA cho tim mạch, canxi-vitamin D3-phospho cho xương, cholin cho não, FOS/Inulin cho tiêu hóa cho thấy Nutifood hiểu rõ “bức tranh toàn diện” về dinh dưỡng cho người lớn tuổi và người bệnh nền. EnPlus Gold vì thế không đơn giản là sữa hay thực phẩm bổ sung mà là dinh dưỡng y học toàn diện, đáng tin cậy.

Kết lại, với công thức dinh dưỡng toàn diện, cân đối và khoa học theo tiêu chuẩn WHO/FAO thì EnPlus Gold chính là lựa chọn phù hợp, thậm chí cần thiết, cho người lớn tuổi, người có bệnh nền hoặc người đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe.

