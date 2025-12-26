Vinmec Cần Thơ phẫu thuật bảo tồn chức năng tiêu hóa cho bệnh nhân ung thư trực tràng trẻ tuổi

Ở tuổi 38, anh L.T.X. bất ngờ nhận được chẩn đoán ung thư trực tràng. Từ nỗi lo về một cuộc sống gắn liền với hậu môn nhân tạo, ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ không chỉ giúp anh loại bỏ được khối u ác tính, mà còn bảo tồn chức năng tiêu hóa tự nhiên của cơ thể.

Thách thức từ vị trí khối u khó, nguy cơ mang hậu môn nhân tạo

Bệnh nhân L.T.X. (38 tuổi, Vĩnh Long) đến Vinmec Cần Thơ thăm khám trong tình trạng đại tiện ra máu kéo dài suốt 1 tháng. Qua các thăm dò chuyên sâu, bác sĩ phát hiện anh có khối u trực tràng nằm cách rìa hậu môn khoảng 4 cm và đưa ra chẩn đoán ung thư trực tràng thấp.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp bác sĩ tiến hành hội chẩn và xác định khối u chưa xâm lấn ra ngoài mạc của mạc treo trực tràng. Phương pháp điều trị tối ưu được lựa chọn là phẫu thuật nội soi cắt trước cực thấp nhằm bảo tồn cơ thắt hậu môn.

PGS.TS.BS Phạm Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Ngoại, Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, “bàn tay vàng” ngoại tiêu hóa với gần 40 năm kinh nghiệm - trực tiếp thực hiện ca mổ. Theo chuyên gia, những trường hợp ung thư trực tràng ở vị trí cao hoặc trung gian, việc cắt bỏ khối u, đồng thời giữ lại cơ thắt hậu môn thường không quá phức tạp. Tuy nhiên, ung thư trực tràng thấp là một thách thức với đội ngũ y bác sĩ trong quá trình phẫu thuật.

“Khối u của bệnh nhân nằm thấp, sát cơ thắt hậu môn, đồng thời đặc điểm khung chậu hẹp ở nam giới khiến việc tiếp cận và bóc tách u gặp nhiều khó khăn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến việc phải cắt bỏ cơ thắt hậu môn và bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của một người trẻ tuổi”, PGS. Năng cho biết.

Bệnh nhân đã được bác sĩ Vinmec phẫu thuật thành công, không phải mang hậu môn nhân tạo.

Với mục tiêu lấy trọn khối u, đồng thời bảo tồn cơ thắt hậu môn, ê-kíp phẫu thuật buộc phải di động trực tràng sâu đến tận cơ nâng hậu môn. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao, kinh nghiệm dày dặn của phẫu thuật viên và sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp. Song song với việc xử lý khối u, các nguyên tắc nạo vét hạch theo tiêu chuẩn ung thư học cũng được tuân thủ nghiêm ngặt.

Theo khuyến cáo y khoa, phẫu thuật ung thư đại trực tràng cần nạo vét tối thiểu 12 hạch để đánh giá chính xác giai đoạn bệnh. Với ca bệnh này, các bác sĩ đã nạo vét được 22 hạch để tiến hành xét nghiệm giải phẫu bệnh, không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mặt chuyên môn, mà còn cung cấp cơ sở quan trọng cho việc tiên lượng và xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã lấy trọn khối u và bảo tồn thành công cơ thắt hậu môn, giúp bệnh nhân không phải mang hậu môn nhân tạo. Kết quả này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc duy trì chức năng tiêu hóa và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.

Đánh giá sau phẫu thuật, mẫu bệnh phẩm sinh thiết khối u và hạch xác định bệnh nhân mắc ung thư trực tràng giai đoạn IIIB. “Nhờ thăm khám sớm khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, bệnh nhân được phát hiện ung thư ở giai đoạn có thể điều trị triệt căn. Thời gian tới, anh X. cần tiếp tục hóa xạ trị để ngăn ngừa nguy cơ tái phát và di căn, tối ưu hiệu quả điều trị lâu dài”, PGS. Năng chia sẻ.

Xu hướng trẻ hóa ung thư đại trực tràng và khuyến cáo từ chuyên gia

Theo PGS. Phạm Văn Năng, ung thư đại trực tràng thường gặp ở người trên 50 tuổi, song những năm gần đây, căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa.

Một số nguy cơ tác động đến khả năng mắc bệnh được chỉ ra như yếu tố di truyền, lối sống ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh và sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng chứng minh không phải mọi trường hợp đều có nguy cơ rõ ràng.

PGS. Năng dẫn chứng trường hợp bệnh nhân X. như một minh họa điển hình: “Bệnh nhân không có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, không sử dụng rượu bia, có lối sống tương đối lành mạnh nhưng vẫn mắc bệnh ung thư trực tràng ở tuổi 38. Điều này cho thấy căn bệnh hoàn toàn có thể gặp ở bất kỳ ai. Ung thư đại trực tràng xuất hiện ở người trẻ ngày càng nhiều, chiếm khoảng 10-12% các trường hợp”.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec trong phòng phẫu thuật.

Một trong những nguyên nhân khiến ung thư đại trực tràng thường được phát hiện muộn là do tâm lý chủ quan và dễ bỏ qua các dấu hiệu ban đầu. Các triệu chứng như đại tiện ra máu, thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân… thường bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường, hoặc bệnh trĩ, khiến người bệnh chậm trễ trong việc thăm khám chuyên khoa.

Từ kinh nghiệm lâm sàng, PGS. Phạm Văn Năng khuyến cáo, dù ở độ tuổi nào, người dân cũng cần chủ động theo dõi sức khỏe và đi khám sớm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, tầm soát sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm ung thư.

“Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, mà còn mở ra cơ hội điều trị ít xâm lấn, bảo tồn các chức năng của cơ thể và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh”, PGS. Năng nhấn mạnh.

Hiện nay, Vinmec Cần Thơ được trang bị hệ thống nội soi tiêu hóa hiện đại, cùng máy chụp cắt lớp vi tính 2560 lát cắt, đáp ứng yêu cầu chẩn đoán hình ảnh độ phân giải cao, thời gian chụp nhanh, liều tia xạ cực thấp, góp phần tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý ung thư và nâng cao hiệu quả điều trị.