Người hùng thầm lặng đứng sau những ca phục hồi vận động đầy thách thức

Hơn 24 năm gắn bó với nghề, BSCKII Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học thể thao Vinmec, đã miệt mài giúp hàng nghìn bệnh nhân tìm lại khả năng vận động. Không cầm dao mổ nhưng là người đứng sau những bước chuyển mình thầm lặng, ông chính là “mắt xích cuối cùng” quyết định chất lượng cuộc sống của người bệnh sau điều trị.

Khởi nguồn của hành trình giúp bệnh nhân “tìm lại chính mình”

Cơ duyên đưa bác sĩ Nguyễn Văn Vĩ đến với lĩnh vực phục hồi chức năng bắt đầu từ một câu chuyện trong chính gia đình ông. Khi ông còn là sinh viên y khoa năm thứ hai, mẹ ông bị đau lưng và hông nặng đến mức không thể đi lại, phải nằm một chỗ và phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Dù được thăm khám ở nhiều nơi, tình trạng cải thiện chậm khiến bà suy giảm rõ rệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Ba năm sau, mẹ ông tiếp tục mắc chứng đau và khó vận động khớp vai, gần như đông cứng khớp và không thể tự chăm sóc bản thân. Chứng kiến mẹ phải vật lộn với từng vận động nhỏ, bác sĩ Vĩ khi đó đã chủ động tìm học thêm y học cổ truyền rồi áp dụng những kỹ thuật châm cứu cơ bản và hướng dẫn mẹ tập vận động đúng phương pháp.

“Tôi không can thiệp như một thầy thuốc, nhưng tôi đồng hành, ghi chép từng tiến triển nhỏ và hỗ trợ mẹ tập luyện”, ông nhớ lại.

BSCKII Nguyễn Văn Vĩ ân cần hỗ trợ bệnh nhân tập phục hồi chân.

Điều kỳ diệu xảy ra khi sự kết hợp giữa y học cổ truyền và các bài tập phục hồi chức năng bắt đầu phát huy tác dụng. Mẹ ông phục hồi sức cơ, cử động linh hoạt, có thể tự chải tóc và tự chăm sóc cá nhân sau thời gian dài gần như bất động.

“Khoảnh khắc thấy mẹ tự giơ tay chải tóc sau nhiều tháng không làm được, tôi hiểu rằng phục hồi chức năng không chỉ là kỹ thuật, đó là cơ hội trả lại cuộc sống cho người bệnh,” ông chia sẻ.

Và chính khoảnh khắc ấy đã trở thành bước ngoặt, định hình con đường mà vị bác sĩ theo đuổi suốt hơn hai thập kỷ sau này.

Xây dựng trung tâm phục hồi chức năng hàng đầu miền Bắc

Hơn 24 năm làm nghề, bác sĩ Vĩ luôn xem phục hồi chức năng là phần không thể tách rời của quá trình chữa bệnh, đóng vai trò quyết định giúp bệnh nhân lấy lại vận động và chất lượng cuộc sống.

“Cái đau trong phục hồi chức năng là cái đau để tiến lên. Hiểu được điều đó, họ sẽ kiên trì hơn,” ông nói.

Một trong những ca bệnh để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của ông là trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam được thay toàn bộ khớp háng bằng công nghệ in 3D. Trước đó, bé từng gãy cổ xương đùi trái và được phẫu thuật kết xương. Nhưng sau 6 tháng, chân trái yếu dần, dáng đi tập tễnh, hai chân lệch trục, cột sống bắt đầu vẹo, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường ngày. Ở lứa tuổi xương còn phát triển, bất kỳ can thiệp phẫu thuật nào cũng là thách thức, bởi chỉ một sai lệch nhỏ có thể ảnh hưởng tương lai vận động của trẻ.

Chân dung BSCKII Nguyễn Văn Vĩ.

Trong buổi hội chẩn đa chuyên khoa tại Vinmec, câu hỏi được đặt ra là: “Nếu thay khớp, liệu phục hồi chức năng có giúp bé lấy lại dáng đi và sự cân bằng cột sống hay không?”.

Để tìm câu trả lời, bác sĩ Vĩ trực tiếp thăm khám quan sát từng chuyển động nhỏ của cơ thể bé khi đứng, cúi, nghiêng. Những tín hiệu khả quan cho thấy hệ vận động vẫn đủ khả năng đáp ứng. Từ kinh nghiệm lâu năm, ông đưa ra nhận định mang tính quyết định: nếu phẫu thuật cân chỉnh được khớp háng như mong muốn, phục hồi chức năng hoàn toàn có thể đưa bé trở lại trạng thái ổn định dáng đi.

Ca phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng đã diễn ra thành công. Với phác đồ phục hồi chức năng được thiết kế cá thể hóa, chỉ sau 2 tháng, bé có thể đi lại chắc chắn, dáng đứng vững, cột sống trở lại thẳng trục đến mức nếu không biết trước, khó ai tin em từng trải qua tổn thương nặng nề như vậy. Với bác sĩ Vĩ, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự phối hợp chính xác giữa phẫu thuật và phục hồi chức năng.

“Phẫu thuật là điều kiện cần. Phục hồi chức năng là điều kiện đủ để bệnh nhân có một cuộc sống mới”, ông nói.

Bên cạnh những ca phẫu thuật phức tạp, bác sĩ Vĩ còn kiên trì đồng hành cùng nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý vận động mãn tính. Ông vẫn nhớ trường hợp một bệnh nhân 65 tuổi viêm khớp gối nặng, dịch khớp lên đến 18mm. Người bệnh đi lại đau đớn, nhiều nơi khuyên hút dịch hoặc can thiệp xâm lấn, nhưng ông lại rất e ngại thủ thuật. Thấu hiểu tâm lý đó, bác sĩ Vĩ chọn hướng phục hồi chức năng bài bản, không xâm lấn, từng bước điều chỉnh mỗi ngày. Kết quả là chỉ sau hai tháng, bệnh nhân hết đau, đi lại nhẹ nhàng như chưa từng có bệnh.

Hơn hai thập kỷ làm nghề, bác sĩ Vĩ vẫn giữ một triết lý giản dị mà sâu sắc: phục hồi chức năng không chỉ là điều trị mà là hành trình giúp bệnh nhân tìm lại chính mình. Ông lắng nghe nhiều hơn, thấu cảm nhiều hơn và kiên nhẫn nhiều hơn, bởi “mỗi tiến bộ nhỏ của bệnh nhân đều là một chiến thắng lớn của bác sĩ”.

Dưới sự dẫn dắt của ông, khoa phục hồi chức năng thuộc trung tâm chấn thương chỉnh hình và y học thể thao Vinmec đã trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu miền Bắc, nơi các phác đồ điều trị được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và phối hợp chặt chẽ cùng các kíp phẫu thuật. Nhờ đó, hàng nghìn bệnh nhân chấn thương, đau mãn tính hay rối loạn vận động đã tìm lại khả năng vận động và chất lượng sống tưởng như đã mất đi từ lâu.

Trong thời gian tới, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩ sẽ tiếp tục mang kinh nghiệm và tâm huyết của mình đến Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, góp phần xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng hiện đại - nơi nhiều bệnh nhân hơn nữa có thể tìm lại tự do vận động và chất lượng sống trọn vẹn.