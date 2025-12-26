CEO Thái Hoàng Sơn: Thế hệ trẻ sẽ đưa y học tái tạo Việt Nam vươn tầm quốc tế

Ngày 20/12/2025, ông Thái Hoàng Sơn - CEO Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand đã tham gia Hội đồng Giám khảo Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Tế bào gốc - Stem Cell Innovation Contest 2025, diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều dự án nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực tế bào gốc và ung thư, phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ đối với khoa học và y học tái tạo.

Ông Thái Hoàng Sơn - CEO Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand tham gia hội đồng giám khảo Vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Tế bào gốc - Stem Cell Innovation Contest 2025

Cuộc thi do Viện Tế bào gốc - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) tổ chức, là sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh, sinh viên và học viên cao học trên cả nước. Trải qua nhiều vòng thi chuyên sâu, các đội xuất sắc nhất đã trình bày dự án khoa học trước Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các đơn vị y tế ứng dụng.

Theo Ban tổ chức, số lượng và chất lượng dự án năm nay cho thấy khi được tạo điều kiện và truyền cảm hứng đúng cách, thế hệ trẻ ngày càng chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng chuyên môn cao như y học tái tạo.

Số lượng và chất lượng các dự án năm nay cho thấy thế hệ trẻ ngày càng chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực y học tái tạo

Tham gia Hội đồng Giám khảo, ông Thái Hoàng Sơn mang đến góc nhìn của một đơn vị y tế ứng dụng, nơi nghiên cứu khoa học luôn được đặt trong mối liên hệ với thực hành lâm sàng và yêu cầu triển khai thực tế. Theo ông, các sân chơi khoa học trẻ không chỉ là nơi thể hiện ý tưởng, mà còn là môi trường quan trọng giúp người trẻ hình thành tư duy nghiên cứu, năng lực phản biện và tinh thần đổi mới sáng tạo.

CEO Thái Hoàng Sơn có nhiều chia sẻ, góp ý nhằm thúc đẩy đam mê nghiên cứu của các bạn trẻ

Chia sẻ tại sự kiện, CEO Thái Hoàng Sơn nhấn mạnh:“Y học tái tạo tại Việt Nam đang ở giai đoạn hình thành và phát triển. Với VICELLS hay với vai trò của chúng tôi trong Hội đồng Giám Khảo hôm nay, tất cả chỉ là những nền tảng ban đầu. Phần còn lại và cũng là phần quan trọng nhất thuộc về thế hệ các bạn trẻ đang theo đuổi con đường nghiên cứu. Chính họ sẽ là những người đưa y học tái tạo Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ quốc tế.”

Theo ông Sơn, việc doanh nghiệp y tế chủ động đồng hành cùng các cuộc thi khoa học trẻ không nhằm khẳng định vị thế, mà để tiếp sức và tạo điều kiện cho những đam mê khoa học được phát triển đúng hướng. “Đó là cách chúng tôi đầu tư cho tương lai của y học, thông qua con người trẻ” - ông Sơn nói thêm.

Phát triển theo định hướng y học tái tạo, Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand chú trọng ứng dụng các tiến bộ y khoa trong phẫu thuật tạo hình, đồng thời vận hành Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS, đơn vị được Bộ Y tế cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý và lưu trữ tế bào gốc. Theo đại diện SIAM Thailand, việc tiếp xúc sớm với môi trường nghiên cứu và ứng dụng thực tế giúp các nhà khoa học trẻ hiểu rõ hơn yêu cầu của y học hiện đại, từ đó định hình hướng đi phù hợp cho các đề tài nghiên cứu.

Những sân chơi khoa học trẻ vì thế không chỉ nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, mà còn âm thầm hình thành lực lượng kế cận cho ngành y học tái tạo. Qua quá trình thử thách, phản biện và đối thoại chuyên môn, các ý tưởng khoa học dần trưởng thành và tiến gần hơn với thực tiễn. Với VICELLS, việc đồng hành cùng các cuộc thi khoa học trẻ cũng là cách mở ra những kết nối dài hạn cho tương lai - nơi các bạn trẻ có năng lực, bản lĩnh và đam mê khoa học có thể tiếp tục tham gia, đóng góp và cùng phát triển y học tái tạo Việt Nam.