Cải cách quản lý dược phẩm theo chuẩn quốc tế

TPO - Chuỗi hội thảo khoa học quốc tế về “Cải cách hệ thống quản lý dược phẩm và nâng cao năng lực cơ quan quản lý y tế về thực hành đăng ký thuốc tốt” vừa được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thành công tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Nhóm Công tác Y tế thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, chuyên gia y dược, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng các chuyên gia đến từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), APEC và nhiều quốc gia có hệ thống quản lý dược tiên tiến.

Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp và trên 800 đại biểu tham dự trực tuyến, là diễn đàn trao đổi chuyên sâu về những định hướng cải cách quan trọng của hệ thống quản lý dược Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn – Phó Tổng Thư ký VCCI – nhấn mạnh ngành dược giữ vai trò then chốt trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh y tế và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Trước những thách thức từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu và yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, việc hoàn thiện hệ thống quản lý dược theo hướng hiện đại, minh bạch, hài hòa với chuẩn mực quốc tế là yêu cầu cấp thiết.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, thời gian qua Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trong cải cách thể chế ngành dược. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024 cùng Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho thu hút đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất thuốc, đồng thời nâng cao năng lực quản lý chất lượng và khả năng tiếp cận thuốc của người dân. Công tác chuyển đổi số trong quản lý dược cũng ghi nhận kết quả rõ nét, với việc kết nối liên thông toàn bộ các cơ sở cung ứng thuốc tại 34 tỉnh, thành phố và công khai dữ liệu về hàng chục nghìn loại thuốc, nguyên liệu, cơ sở sản xuất – kinh doanh.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tập trung trao đổi những nội dung trọng tâm, mang tính thời sự và có ý nghĩa chiến lược đối với hệ thống quản lý dược Việt Nam. Đối với lĩnh vực Thực hành tốt quản lý thuốc (GRP), các tham luận đã làm rõ nguyên tắc, kinh nghiệm quốc tế và vai trò của GRP trong bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc; đồng thời khẳng định GRP và thực hành tham chiếu tốt là những công cụ quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý dược bền vững.

Một nội dung đáng chú ý khác là cơ chế tham chiếu trong đăng ký lưu hành thuốc – một cải cách quan trọng nhằm rút ngắn thời gian cấp phép và tăng cường hợp tác quốc tế. Đại diện Cục Quản lý Dược đã giới thiệu các quy định mới tại Thông tư 12/2025/TT-BYT, phân tích những thuận lợi, thách thức, rủi ro cũng như đề xuất lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện Việt Nam, trên cơ sở vẫn bảo đảm tính độc lập, khách quan và tiêu chuẩn chất lượng cao trong thẩm định.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian bàn thảo về lộ trình hội nhập Hệ thống Hợp tác Thanh tra Dược phẩm (PIC/S). Các ý kiến thống nhất cho rằng, việc tham gia PIC/S sẽ góp phần nâng cao uy tín của hệ thống quản lý dược Việt Nam, tạo thuận lợi cho xuất khẩu dược phẩm và tiếp cận các thị trường phát triển. Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết đang tích cực chuẩn bị hồ sơ, báo cáo Chính phủ về lộ trình gia nhập PIC/S, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ xu hướng toàn cầu trong việc áp dụng hướng dẫn của WHO, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong giám sát chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu, cũng như các giải pháp rút ngắn thời gian kiểm nghiệm nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn của thuốc, vắc xin. Những trao đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý dược tại Việt Nam trong thời gian tới.