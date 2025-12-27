Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe các học sinh bị nôn ói sau bữa ăn trưa ở Huế hiện ra sao?

Ngọc Văn
TPO - Sau sự cố nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP. Huế) bị nôn ói sau bữa ăn bán trú, nhà trường cho biết sức khỏe các em đã ổn định, không ghi nhận thêm trường hợp bất thường.

Liên quan đến việc 8 học sinh (thông tin ban đầu của nhà trường là 15 học sinh) Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có biểu hiện nôn mửa sau bữa ăn bán trú trưa 26/12, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, đến hôm nay, sức khỏe của các em đã ổn định, sinh hoạt và học tập bình thường.

hs-ngo-doc.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tiếp tục phối hợp với Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế TP. Huế và các cơ quan chức năng thành phố tiến hành theo dõi, làm rõ nguyên nhân﻿ sự việc.

Theo thông tin từ lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, sau khi xảy ra sự việc, các học sinh được theo dõi, chăm sóc kịp thời và nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Đến nay, không có học sinh nào xuất hiện các dấu hiệu sốt nóng, đau bụng hay nôn ói tái diễn, đồng thời không ghi nhận thêm trường hợp bất thường mới.

Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết, dù sức khỏe học sinh đã ổn định, trường vẫn phối hợp với Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế TP. Huế và các cơ quan chức năng thành phố tiếp tục theo dõi, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đồng thời, nhà trường tiến hành rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh.

Ngọc Văn
