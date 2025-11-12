Sở Y tế Huế vào cuộc vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại doanh nghiệp

TPO - Sở Y tế TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại bếp ăn của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam (phường Hương Trà, Huế).

Ngày 12/11, PGS.TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại bếp ăn của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam (phường Hương Trà, Huế).

Sở Y tế TP Huế làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ﻿ vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Joint Well Việt Nam (phường Hương Trà, Huế). Ảnh: BCL

Theo đó, Sở Y tế thành phố đã phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Trà, UBND và Trạm Y tế phường Hương Trà tiến hành kiểm tra thực tế tại bếp ăn tập thể, lấy mẫu thực phẩm và môi trường phục vụ xét nghiệm ngay sau khi xảy ra vụ việc, đồng thời làm việc với cơ sở y tế địa phương để nắm tình hình điều trị.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận 14 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 13 người điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Trà, 1 người tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái). Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng buồn nôn, nổi mẩn ngứa, tụt huyết áp nhẹ...

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Hương Trà, 13 bệnh nhân điều trị tại đây đều đã ổn định sức khỏe; bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng tiến triển tốt, được chăm sóc và theo dõi tại Khoa Nội tiết - Thần kinh - Hô hấp.

Thăm khám﻿ cho người bệnh nghi ngộ độc sau khi được chuyển cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Trà. Ảnh: T.H/SKĐS.

Trước đó, như tin đã đưa, từ 13h đến 15h ngày 11/11, Trung tâm Y tế Hương Trà tiếp nhận liên tiếp 13 công nhân của Công ty Joint Well Việt Nam nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể. Ban đầu có 12 người được đưa đến cùng lúc, sau đó thêm 1 người nhập viện, nâng tổng số lên 13 ca.

Theo đại diện Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế TP Huế, bếp ăn tập thể của Công ty Joint Well Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra, cơ quan chuyên môn hiện tiến hành kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và theo dõi diễn biến sức khỏe của các công nhân để có biện pháp xử lý phù hợp.

Giám đốc Sở Y tế TP Huế yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt là phòng, chống ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân chọn mua, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm đúng cách; không sử dụng gia súc, gia cầm chết hoặc không rõ nguồn gốc, tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” và dùng nước sạch trong chế biến để đảm bảo an toàn sức khỏe.