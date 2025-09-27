Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

14 người tại Huế nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 14 người ở xã Phú Vang (TP Huế) phải nhập viện cấp cứu, điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Cơ sở bán bánh mì tại địa phương đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Ngày 27/9, thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, vừa cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Phú Vang thực hiện điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tập thể.

so-y-te.jpg
Đoàn công tác của Sở Y tế TP Huế về làm việc tại xã Phú Vang với các đơn vị liên quan sau vụ việc 14 người nhập viện nghi do ngộ độc﻿ thực phẩm. Ảnh: CTV

Trước đó, tại xã Phú Vang (TP Huế) xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 14 người phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Vang sau khi ăn bánh mì. Trong số này, có một thai phụ 8 tuần tuổi được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đại học Y dược Huế để theo dõi, điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Phú Vang điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc. Bước đầu, những người nhập viện được xác định có liên quan đến sản phẩm bánh mì của cơ sở C.N. tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Vang.

Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Cơ sở kinh doanh bánh mì liên quan đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Ngọc Văn
#Sở Y tế TP Huế #ngộ độc #thực phẩm #bánh mì #xã Phú Vang #nhập viện #cấp cứu

Xem thêm

Cùng chuyên mục