14 người tại Huế nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

TPO - 14 người ở xã Phú Vang (TP Huế) phải nhập viện cấp cứu, điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Cơ sở bán bánh mì tại địa phương đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Ngày 27/9, thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, vừa cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Phú Vang thực hiện điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tập thể.

Đoàn công tác của Sở Y tế TP Huế về làm việc tại xã Phú Vang với các đơn vị liên quan sau vụ việc 14 người nhập viện nghi do ngộ độc﻿ thực phẩm. Ảnh: CTV

Trước đó, tại xã Phú Vang (TP Huế) xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 14 người phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Vang sau khi ăn bánh mì. Trong số này, có một thai phụ 8 tuần tuổi được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đại học Y dược Huế để theo dõi, điều trị.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Phú Vang điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc. Bước đầu, những người nhập viện được xác định có liên quan đến sản phẩm bánh mì của cơ sở C.N. tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Vang.

Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Cơ sở kinh doanh bánh mì liên quan đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.