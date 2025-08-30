131 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tân gia

TPO - 131 người ở thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn uống tại lễ tân gia của gia đình ông Đối.

Một số bệnh nhân trong vụ ngộ độc.

Ngày 30/8, ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết: 131 người ở thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao bị ngộ độc thực phẩm. Hiện sức khoẻ tất cả mọi người đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 28/8, nhà ông Ksor Đối (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) tổ chức lễ tân gia với lượng khách khoảng 220 người. Gia đình ông Đối đã thuê hộ kinh doanh N.T.H. (SN 1975, trú xã Ia Hiao) phục vụ món ăn (bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia chai, nước ngọt và đá viên dùng liền).

Đến 16h cùng ngày, nhiều người ăn xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt. Khoảng 16h25 ngày 29/8, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa điều trị với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng nước, đau đầu, sốt, được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Tính đến 23h50 ngày 29/8, Trung tâm Y tế Phú Thiện tiếp nhận 58 bệnh nhân; Trung tâm Y tế Ayun Pa đã tiếp nhận 73 bệnh nhân. Do số thức ăn đã dùng hết nên ngành chức năng không lấy được mẫu thực phẩm.

Trước sự việc trên, chiều 29/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập đoàn công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các trung tâm y tế, điều tra, xác minh. Cùng với đó, sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức tốt công tác thu dung điều trị tại chỗ, đảm bảo thuốc cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Ngày 30/8, ông Đinh Hà Nam tiếp tục xuống Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa để giám sát, chỉ đạo công việc. Ghi nhận đến chiều 30/8, tổng số 131 bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Liên quan vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai cũng đã đề nghị hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.