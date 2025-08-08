Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa tại công ty

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau bữa ăn trưa, 27 công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đi ngoài, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trưa 8/8, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được thông tin công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình (đóng ở Khu công nghiệp Tiền Hải), có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa, đơn vị đã cử cán bộ xuống để xác minh cụ thể.

Các công nhân sau khi đến bệnh viện đều không còn biểu hiện nôn, đau bụng. Đến thời điểm này, sức khỏe các công nhân đã ổn định và được ra viện. "Chúng tôi cũng đang lấy các mẫu thức ăn để xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân. Sau 15 ngày sẽ có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn", đại diện Chi cục thông tin.

tham-kham-cong-nhan-ngo-doc-edited-1754621862195.jpg
Công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, được bác sĩ thăm khám. Ảnh: Tú Mai.

Trước đó, trưa 7/8, nhiều công nhân đang làm việc tại Công ty Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, tọa lạc tại Khu công nghiệp Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) có những biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa tại nhà ăn của doanh nghiệp.

27 công nhân được công ty đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc) để thăm khám, điều trị ban đầu; trong đó có 8 công nhân nam và 19 công nhân nữ.

Các trường hợp đều có biểu hiện giống nhau như đau bụng, nôn, đi ngoài. Qua khai thác nhanh, các công nhân xác nhận có dùng bữa cơm trưa tại Công ty Toyoda. Khẩu phần ăn có gà, cá, thịt lợn, canh dưa và cơm.

Khi ăn xong khoảng 1 giờ thì tất cả nhóm công nhân có biểu hiện bất thường như đã nêu.

Trần Hoàng
#công nhân nhập viện sau ăn trưa #ngộ độc thực phẩm tại công ty #nguyên nhân ngộ độc thực phẩm #xét nghiệm mẫu thức ăn #công ty Toyoda Gosei Hải Phòng #ngộ độc thực phẩm tại khu công nghiệp #kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm #Hưng Yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục