27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa tại công ty

TPO - Sau bữa ăn trưa, 27 công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đi ngoài, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trưa 8/8, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được thông tin công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình (đóng ở Khu công nghiệp Tiền Hải), có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa, đơn vị đã cử cán bộ xuống để xác minh cụ thể.

Các công nhân sau khi đến bệnh viện đều không còn biểu hiện nôn, đau bụng. Đến thời điểm này, sức khỏe các công nhân đã ổn định và được ra viện. "Chúng tôi cũng đang lấy các mẫu thức ăn để xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân. Sau 15 ngày sẽ có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn", đại diện Chi cục thông tin.

Công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, được bác sĩ thăm khám. Ảnh: Tú Mai.

Trước đó, trưa 7/8, nhiều công nhân đang làm việc tại Công ty Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, tọa lạc tại Khu công nghiệp Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) có những biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa tại nhà ăn của doanh nghiệp.

27 công nhân được công ty đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc) để thăm khám, điều trị ban đầu; trong đó có 8 công nhân nam và 19 công nhân nữ.

Các trường hợp đều có biểu hiện giống nhau như đau bụng, nôn, đi ngoài. Qua khai thác nhanh, các công nhân xác nhận có dùng bữa cơm trưa tại Công ty Toyoda. Khẩu phần ăn có gà, cá, thịt lợn, canh dưa và cơm.

Khi ăn xong khoảng 1 giờ thì tất cả nhóm công nhân có biểu hiện bất thường như đã nêu.