Đột phá công nghệ răng sứ y sinh học không mài nhỏ tại nha khoa Smilux

Công nghệ BioUltra - răng sứ y sinh học không mài nhỏ là bước đột phá trong công nghệ răng sứ tại nha khoa Smilux

Trong xu thế thẩm mỹ nụ cười hiện nay, răng sứ đã trở thành lựa chọn phổ biến, kéo theo đó là sự xuất hiện ồ ạt của nhiều cơ sở nha khoa quảng cáo “giá rẻ – chất lượng quốc tế”. Tuy nhiên, không ít phòng khám kém uy tín lại hoạt động với đội ngũ thiếu chuyên môn, dẫn đến tình trạng mài răng quá mức, xử lý sai kỹ thuật khiến răng thật bị ê buốt, viêm tủy và đau nhức kéo dài. Hệ quả là tâm lý lo ngại, thậm chí ám ảnh về việc làm răng sứ ngày càng gia tăng, khiến nhiều người phải dè chứng trước quyết định làm sứ.

Để chấm dứt những hiểu lầm kéo dài và giúp thẩm mỹ răng sứ không còn là nỗi ám ảnh với người điều trị, Nha khoa Quốc tế Smilux đã tiên phong đưa vào ứng dụng công nghệ BioUltra – răng sứ y sinh học không mài nhỏ.

Được xem là bước tiến đột phá của ngành nha thẩm mỹ hiện đại, BioUltra giải quyết trọn vẹn những lo ngại lớn nhất của khách hàng từ nỗi sợ mài răng quá mức đến nguy cơ viêm nướu, hôi miệng do răng sứ kém chất lượng.

Smilux tiên phong công nghệ BioUltra: Giải pháp cho thời đại “ bảo tồn tối đa - can thiệp tối thiểu “

Thị trường nha khoa thẩm mỹ đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt: khách hàng ngày càng có cái nhìn dài hạn, không còn chấp nhận các phương pháp làm răng truyền thống mang tính xâm lấn, gây tổn hại răng thật. Thay vào đó, họ ưu tiên những giải pháp an toàn, bảo tồn và hạn chế can thiệp. Công nghệ BioUltra xuất hiện đúng thời điểm, đáp ứng hoàn hảo xu hướng “bảo tồn tối đa – can thiệp tối thiểu” trong thẩm mỹ răng sứ.

Nhiều quan điểm sai lệch cho rằng “mài răng càng nhỏ, răng sứ gắn lên càng đẹp”, nhằm che đậy việc xâm lấn quá mức vào răng thật. Trên thực tế, theo tiêu chuẩn nha khoa hiện đại, việc mài nhỏ răng hoàn toàn không giúp tăng thẩm mỹ hay độ ôm khít của răng sứ mà còn làm suy yếu cấu trúc răng, dễ tổn thương tủy.

Chính vì vậy, kỹ thuật Preserve90 trong công nghệ BioUltra tại Nha khoa Quốc tế Smilux được đánh giá là bước tiến vượt trội. Nhờ khả năng mài siêu mỏng, Preserve90 giúp giữ lại đến 90% răng thật, bảo tồn tối đa mô răng và tuyệt đối không xâm lấn tủy, điều mà các phương pháp truyền thống không thể đáp ứng.

Thay vì phải mài tới 60% răng thật như nhiều phương pháp truyền thống, kỹ thuật Preserve90 chỉ cho phép mài 0,2-0,5mm, tương đương một lớp men siêu mỏng. Nhờ đó, cấu trúc răng thật gần như được giữ nguyên, tránh hoàn toàn nguy cơ xâm lấn tủy, ê buốt kéo dài hay suy yếu răng về sau.

Đánh bay nỗi lo bị hôi miệng khi làm răng sứ nhờ công nghệ BioUltra

“Làm răng sứ lâu ngày sẽ bị hôi miệng”, đây là câu nói mà Smilux nghe rất nhiều từ khách hàng. Thực tế, nếu răng sứ được làm sai kỹ thuật, sử dụng vật liệu kém chất lượng, thì không cần đến nhiều tháng, chỉ 3 ngày sau khi gắn sứ, mùi hôi đã bắt đầu xuất hiện. Nguyên nhân nằm ở răng sứ không khít, vật liệu không chính hãng và quy trình thiếu chuẩn y khoa.

Smilux đảm bảo khắc phục được tất cả với công nghệ BioUltra. Mỗi răng sứ BioUltra đều được phủ lớp BioShield có tác dụng kháng viêm – kháng khuẩn – chống bám màu, giúp chống lại vi khuẩn gây mùi và giữ cho khoang miệng luôn sạch khỏe. Thậm chí các phân tử màu từ trà, cà phê hay thuốc lá do ăn uống sinh hoạt cũng không bám lại bề mặt sứ, yếu tố quan trọng quyết định độ trắng sáng lâu dài của răng sứ.

BioUltra: Bước tiến y sinh học định hình tương lai răng sứ thẩm mỹ

Từ những hiểu lầm xoay quanh chuyện “làm răng sứ gây hôi miệng” cho đến nỗi lo răng thật bị xâm lấn quá mức, thực tế cho thấy vấn đề không nằm ở răng sứ, mà nằm ở công nghệ và quy trình thực hiện. Khi tiêu chuẩn vật liệu và kỹ thuật được nâng lên, những rủi ro ấy gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Công nghệ BioUltra tại Smilux với Preserve90 bảo tồn cấu trúc răng thật và lớp BioShield ngăn vi khuẩn bám dính, đang chứng minh rằng phục hình răng sứ hoàn toàn có thể an toàn, sạch khuẩn và bền vững nhiều năm. Sự xuất hiện của BioUltra không chỉ giải quyết nỗi lo của khách hàng, mà còn thiết lập một chuẩn mực mới cho nha khoa thẩm mỹ hiện đại: điều trị ít xâm lấn, hiệu quả dài lâu và tôn trọng tối đa răng thật.

Nha khoa Smilux là nha khoa quốc tế chuyên sâu, nổi bật với các công nghệ implant OTI, công nghệ BioUltra - răng sứ y sinh học không mài nhỏ, đây là những bước tiến mới trong lĩnh vực thẩm mỹ răng sứ mà Smilux là đơn vị tiên phong dẫn đầu.

