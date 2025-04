Vụ nhóm du khách ngộ độc rượu, 1 người tử vong: Hàm lượng Methanol trong rượu vượt gấp 1.000 lần tiêu chuẩn cho phép

TPO - Liên quan đến 8 người ở tỉnh Tiền Giang đi du lịch ở tỉnh Ninh Thuận bị ngộ độc rượu, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang xác định loại rượu mà nhóm du khách uống có hàm lượng Methanol vượt gấp 1073,05 lần.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo (số 1356/SYT-NVYD) kết luận vụ ngộ độc thực phẩm 8 của trường hợp khách du lịch tại tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, trong 8 du khách bị ngộ độc, có 1 ca tử vong, 1 ca chuyển về Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và 6 ca tình trạng sức khỏe ổn định, đã xuất viện.

Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, sau khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc rượu có nguồn gốc tại Tiền Giang, vào lúc 14 giờ ngày 1/4/2025, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông lập biên bản làm việc về việc xác minh thông tin cá nhân ngộ độc thực phẩm tại Tòa án nhân dân huyện Tân Phú Đông.

Qua xác minh thực tế tại tòa án, ghi nhận tổng số còn lại 12 chai (loại chai thủy tinh có thể tích 500ml/chai) được sản xuất tại Công ty TNHH Kha Thy (số 3, lô 16, ấp Tân Phú, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ngày sản xuất 9/6/2024, hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Trong đó, 2 chai đã mở nắp (1 chai còn đầy, 1 chai đã uống khoảng 200ml vào ngày 7/1/2025) có tem mặt trước và mặt sau là rượu sơ ri, độ cồn 29%. 10 chai còn nguyên vẹn, trong đó 4 chai có tem mặt trước là rượu nếp, mặt sau là rượu sơ ri, độ cồn 40%; 6 chai có tem 2 mặt là rượu sơ ri, độ cồn 29%.

Ngày 2/4, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tiền Giang gửi kiểm nghiệm tại Viện Y tế công cộng TPHCM 2 mẫu rượu: Rượu Sơri KHA THY (29%) (01/NĐTP - 2025), 1 chai x 500ml và Rượu nếp KHA THY (40%) (02/NĐTP - 2025), 1 chai x 500ml để kiểm tra các chỉ tiêu.

Kết quả, mẫu Rượu Sơri KHA THY (29%) hàm lượng Metanol là 10730571 mg/l etanol 1000. Mẫu Rượu nếp KHA THY (40%) hàm lượng Metanol là 12184266 mg/l etanol 1000.

Căn cứ hồ sơ tự công bố sản phẩm Rượu Sơri KHA THY 290 do cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm; căn cứ giấy ra viện của Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cho người bệnh (là nạn nhân của vụ ngộ độc rượu) Đ.V.L., T.H.T., Đ.T.Đ., P.V.T.B. vào ngày 1/4 với chẩn đoán nhiễm độc Methanol; căn cứ giấy ra viện của Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cho người bệnh T.H.D., H.T.N.H. vào ngày 4/4 với chẩn đoán nhiễm độc Methanol; căn cứ giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cho người tử vong P.N.Q.K. vào ngày 1/4 với nguyên nhân tử vong nhiễm độc Methanol.

Từ những căn cứ trên cho thấy, đối với mẫu Rượu Sơri KHA THY 290 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Methanol 10730571 mg/l etanol 1000 vượt gấp 1.073,05 lần mức quy định so với QCVN 6-3:2010/BYT theo hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Đối với mẫu Rượu nếp KHA THY (40%) có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Methanol 12184266 mg/l etanol 1000. Do cơ sở không thực hiện tự công bố sản phẩm nên kết quả kiểm nghiệm không đánh giá theo hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Nhưng căn cứ TCVN 7043-2013, mẫu Rượu nếp KHA THY (40%) có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Methanol 12184266 mg/l etanol 1000 vượt gấp 6.092,13 lần mức quy định so với TCVN 7043-2013 về rượu trắng chưng cất.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang kết luận, 8 trường hợp khách du lịch tại Ninh Thuận bị ngộ độc thực phẩm do uống Rượu Sơri KHA THY 290, có chứa hàm lượng Methanol 10730571 mg/l etanol 1000 vượt gấp 1.073,05 lần mức quy định so với QCVN6-3:2010/BYT theo hồ sơ tự công bố sản phẩm được sản xuất tại Cơ sở 2 Công ty TNHH Kha Thy (ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Văn phòng Công ty TNHH Kha Thy (số 3, lô 16, ấp Tân Phú, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).