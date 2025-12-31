Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh và chương trình thai sản trọn gói: Nâng tầm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại Nghệ An

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh con an toàn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ngày càng được xã hội quan tâm, việc lựa chọn một cơ sở y tế uy tín để “gửi trọn niềm tin” trong hành trình vượt cạn trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình.

Tại Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những địa chỉ y tế tin cậy với chương trình thai sản trọn gói toàn diện, hướng đến mục tiêu chăm sóc mẹ và bé một cách khoa học, nhân văn và an toàn.

Thai sản trọn gói – giải pháp y tế hiện đại cho gia đình trẻ

Khác với hình thức sinh nở truyền thống, chương trình thai sản trọn gói tại Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh được xây dựng theo mô hình chăm sóc liên tục, theo dõi thai kỳ từ sớm cho đến sau sinh. Mẹ bầu được thăm khám định kỳ, siêu âm, làm xét nghiệm cần thiết, tầm soát dị tật thai nhi và tư vấn dinh dưỡng, tâm lý xuyên suốt thai kỳ.

Theo đại diện bệnh viện, chương trình này không chỉ giúp các gia đình chủ động về tài chính, mà còn giảm thiểu rủi ro y khoa nhờ việc được theo dõi bởi cùng một ê-kíp bác sĩ xuyên suốt quá trình mang thai và sinh nở.

Khoa Sản – HTSS: Nền tảng chuyên môn vững chắc

Đóng vai trò trung tâm trong chương trình thai sản trọn gói là Khoa Sản – Hỗ trợ sinh sản (HTSS) của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh. Khoa quy tụ đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa, từng công tác tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương.

Không chỉ chú trọng điều trị, Khoa Sản – HTSS còn đặt yếu tố tư vấn, đồng hành và trấn an tâm lý sản phụ lên hàng đầu. Mỗi ca sinh tại đây đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đánh giá nguy cơ, xây dựng phương án sinh phù hợp cho đến chăm sóc sau sinh.

Hướng đến sinh an toàn – sinh nhân văn

Một trong những điểm nổi bật của chương trình thai sản trọn gói tại Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh là triết lý “sinh an toàn – sinh nhân văn”. Sản phụ được lựa chọn phương thức sinh phù hợp, được chăm sóc giảm đau, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh khoa học ngay từ những giờ đầu sau sinh.

Bệnh viện cũng đầu tư hệ thống phòng hậu sản sạch sẽ, riêng tư, tạo điều kiện để mẹ phục hồi sức khỏe tốt nhất sau sinh. Các chương trình lớp học tiền sản miễn phí được tổ chức định kỳ hàng tháng giúp các mẹ bầu có thêm nhiều kiến thức về thai kỳ và chăm sóc sau sinh để giúp quá trình vượt cạn diễn ra nhẹ nhàng, an toàn.

Góp phần nâng cao chất lượng dân số địa phương

Không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, chương trình thai sản trọn gói của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh còn đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại Nghệ An.

Trong thời gian tới, bệnh viện dự kiến tiếp tục mở rộng các dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lớp học tiền sản miễn phí và các hoạt động truyền thông cộng đồng, nhằm giúp các gia đình trẻ có thêm kiến thức, sự chuẩn bị vững vàng cho hành trình làm cha mẹ.

Về bệnh viện Đa khoa TTH Vinh

Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh là cơ sở y tế đa khoa được đầu tư bài bản tại Nghệ An, hoạt động với định hướng lấy chất lượng chuyên môn và sự an toàn của người bệnh làm trọng tâm. Bệnh viện quy tụ đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm lâm sàng, đồng thời không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Với hệ thống chuyên khoa đa dạng, trong đó có Khoa Sản – Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy cho người dân trên địa bàn TP Vinh và các khu vực lân cận. Trong năm 2026 với việc nâng cấp và đưa vào sử dụng tòa B nâng tổng số giường bệnh lên hơn 500 giường trong đó khoa Phụ sản - Hỗ trợ sinh sản có hơn 80 giường bệnh cùng các gói thai sản cao cấp của bệnh viện hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho các mẹ bầu khu vực Nghệ An.

Thông tin liên hệ:

Bệnh viện đa khoa TTH Vinh

Quy mô giường bệnh: 570 giường

Địa chỉ: Số 105 Lý Thường Kiệt - Thành Vinh - Nghệ An

Hotline: 0948 95 66 22

Fanpage: https://www.facebook.com/benhvienTTHVINH/

Website: https://benhvientthvinh.vn/