Sức khỏe

Suýt mù vì bị đâm rách nhãn cầu, cảnh báo về tai nạn lao động mùa Tết

Vân Sơn
TPO - Chỉ khoảnh khắc lơ là trong khi làm việc, người đàn ông trẻ bị dây kẽm đâm rách nhãn cầu, phải nhập viện cấp cứu với nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Ngày 30/12, BS Trần Văn Thiện Em, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, bệnh nhân vừa nhập viện cấp cứu là anh N.V.D. (32 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Theo lời kể của người bệnh, trưa cùng ngày, trong lúc đang lao động, anh D. mất tập trung nên bị dây kẽm bắn ngược lại, đâm thẳng vào mắt bên phải. Tai nạn xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Ngay sau tai nạn, mắt phải của anh D. mất hoàn toàn thị lực, kèm theo cơn đau dữ dội.

bac-si-do-khuc-xa-kiem-tra-thi-luc-mat-sau-mo.jpg
Không mang đồ bảo hộ lao động đã khiến nạn nhân gặp tai nạn suýt mù vĩnh viễn

Nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại một số cơ sở y tế gần nhà, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ngay khi tiếp nhận, qua kiểm tra bằng kính hiển vi, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có vết rách giác mạc hình chữ U nằm cạnh trung tâm. Vết thương xuyên sâu vào tiền phòng – khoang chứa thủy dịch phía trước nhãn cầu. Đáng lo ngại hơn, vỏ bao trước của thủy tinh thể bị rách rộng, gây vỡ thủy tinh thể, chất nhân tràn ra tiền phòng với số lượng lớn.

Các bác sĩ đánh giá đây là dạng chấn thương nhãn cầu rất nặng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nội nhãn, tăng nhãn áp, mất thị lực vĩnh viễn, có thể phải cắt bỏ nhãn cầu nếu không được xử trí kịp thời.

Sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng và bảo tồn tối đa thị lực cho người bệnh.

sieu-am-mat-kiem-tra-sau-mo.png
Bác sĩ thực hiện siêu âm mắt, kiểm tra mức độ bình phục của người bệnh sau phẫu thuật

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành rửa sạch chất nhân thủy tinh thể tràn trong tiền phòng, hút bỏ phần nhân bị vỡ, đồng thời đặt kính nội nhãn để phục hồi cấu trúc và chức năng khúc xạ của mắt. Sau khi khâu thành công giác mạc, ê kíp đã bơm dịch tiền phòng để duy trì hình dạng sinh lý của mắt và phòng ngừa nhiễm trùng nội nhãn – biến chứng nguy hiểm nhất sau chấn thương xuyên thủng nhãn cầu.

Sau 5 ngày điều trị, thị lực bệnh nhân đang dần phục hồi, có thể nhìn thấy và phân biệt được sự vật xung quanh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo tai nạn lao động thường có xu hướng gia tăng vào dịp giáp Tết, khi người lao động làm việc với cường độ cao, tăng ca liên tục nhưng lại chủ quan, bỏ qua các biện pháp bảo hộ cần thiết. Mắt là cơ quan cực kỳ tinh vi và nhạy cảm, chỉ một tổn thương nhỏ cũng có thể để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống.

Để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động, đặc biệt là đeo kính bảo hộ khi làm việc với kim loại, dây kẽm, máy móc hoặc các vật có nguy cơ bắn văng. Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn vùng mắt, cần băng che mắt và nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được xử trí kịp thời, tránh tự ý xử lý tại nhà gây biến chứng nguy hiểm.

