Lập Trung tâm cấp cứu thảm họa tại vùng lõi TPHCM

TPO - Chiều 30/12, tại lễ công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố sẽ thành một Trung tâm cấp cứu thảm họa ngay tại vùng lõi trung tâm thành phố.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định hợp nhất, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết từ mô hình một bệnh viện đa khoa hạng II, sau khi Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, cơ sở này được định hướng vận hành theo mô hình bệnh viện đa khoa hạng I, vừa thực hiện chức năng khám chữa bệnh chuyên sâu, vừa là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và thử nghiệm các mô hình quản trị y tế mới.

sap-nhap-2.jpg
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ ngày 1/1/2026

Theo BS Nguyễn Hoàng Hải, bệnh viện xác định ba trụ cột phát triển chính cho cơ sở 2. Trong đó, trung tâm cấp cứu chuyên sâu đóng vai trò then chốt. Với vị trí nằm ngay khu vực trung tâm TP.HCM, nơi tập trung đông dân cư, khách du lịch và thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn, cơ sở 2 có lợi thế đặc biệt trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu, nhất là trong các tình huống tai nạn hàng loạt, sự cố y tế công cộng hoặc thảm họa đô thị.

Định hướng xây dựng trung tâm cấp cứu tại đây không chỉ dừng ở việc tiếp nhận người bệnh mà còn hướng tới mô hình cấp cứu chuyên sâu, hiện đại, có khả năng “đưa hồi sức đến hiện trường”. Bệnh viện đang nghiên cứu, từng bước tiếp cận mô hình SAMU của Pháp với các nguyên tắc cốt lõi là đưa bác sĩ đến với người bệnh, điều trị ngay tại hiện trường và quyết định đúng tuyến tiếp nhận. Trên các xe cấp cứu chuyên dụng, bệnh viện hướng tới trang bị đầy đủ máy thở, monitor, thuốc cấp cứu, máy sốc điện và các phương tiện hồi sức nâng cao, biến xe cấp cứu thành một ICU di động.

sap-nhap-3.jpg
Các bác sĩ phối hợp liên viện cấp cứu một nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Cầu Ông Lãnh khu vực trung tâm TPHCM

Một trong những kỹ thuật mũi nhọn được định hướng triển khai là cấp cứu ngừng tim ngoại viện với ECMO di động. Đây là kỹ thuật hồi sức nâng cao, cho phép vừa hồi sinh tim phổi, vừa thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể ngay tại hiện trường, sau đó chuyển người bệnh về cơ sở điều trị chuyên sâu.

BS Nguyễn Hoàng Hải cho biết, kỹ thuật này hiện chỉ được triển khai tại một số quốc gia có hệ thống y tế phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức hay Mỹ, cho thấy mức độ phức tạp và yêu cầu rất cao về nhân lực, trang thiết bị cũng như phối hợp liên ngành.

Liên quan đến định hướng của cơ sở 2, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định được sáp nhập từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định việc hình thành một cơ sở thuộc tầng chuyên sâu ngay giữa trung tâm thành phố là một bước đi có ý nghĩa chiến lược. Thay vì đầu tư từ đầu một bệnh viện mới với chi phí lớn và thời gian dài, thành phố lựa chọn giải pháp giao nhiệm vụ cho một bệnh viện tuyến chuyên sâu mở rộng địa bàn hoạt động. Qua đó, người dân được tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ y tế chất lượng cao mà ngân sách không phải đầu tư dàn trải.

sap-nhap-1.jpg
Việc hình thành một Trung tâm cấp cứu thảm họa tại vùng lõi của siêu đô thị là giải pháp cần thiết

Ông Tăng Chí Thượng cho rằng, đặc thù của khu vực trung tâm TP.HCM là mật độ người rất cao, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố y tế quy mô lớn. Thực tế trong thời gian chuẩn bị hợp nhất, hai bệnh viện đã phải phối hợp xử trí một số tình huống cấp cứu tại khu vực trung tâm, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một hệ thống ứng phó thảm họa bài bản, chuyên nghiệp.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM yêu cầu Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 phải tập trung xây dựng một hệ thống sẵn sàng ứng phó thảm họa, không chỉ bằng trang thiết bị mà quan trọng hơn là bằng quy trình, kịch bản và diễn tập thường xuyên. Trung tâm cấp cứu thảm họa cần được gắn kết chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115, hình thành mạng lưới cấp cứu liên hoàn ngay tại khu vực trung tâm, bảo đảm phản ứng nhanh, phân luồng hợp lý và huy động tối đa nguồn lực khi có tình huống xảy ra.

Vân Sơn
