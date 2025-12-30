Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy bị phạt 135 triệu đồng do vi phạm quy định về mỹ phẩm

TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy do có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, với tổng mức phạt tiền 135 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy có trụ sở tại tầng 3A, số 69 phố Nguyễn Hy Quang, phường Đống Đa, TP Hà Nội; người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đình Thăng, Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã thực hiện ba nhóm hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Thứ nhất, công ty kinh doanh sản phẩm Bellmona Tea Tree Modeling Mask có nhãn hàng hóa không ghi đầy đủ hoặc không đúng các nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật. Giá trị lô hàng đã bán ra được xác định là 15,84 triệu đồng.

Thứ hai, doanh nghiệp kinh doanh ba sản phẩm mỹ phẩm gồm: 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner, ASAP Radiance Serum và Mandelic Acid 3-In-1 Wash có công thức thực tế không đúng với hồ sơ công bố đã được cơ quan quản lý tiếp nhận và phê duyệt.

Thứ ba, Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy kinh doanh bốn sản phẩm mỹ phẩm gồm Bellmona Double Peeling Gel, Bellmona Tea Tree Modeling Mask, Bellmona Cool Modelling Mask và Bellmona Pearl Modelling Mask có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cơ quan quản lý xác định các hành vi vi phạm tại cùng một thời điểm kiểm tra, với nhiều sản phẩm vi phạm cùng tính chất, được xem là tình tiết tăng nặng theo quy định.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy tổng số tiền 135 triệu đồng.

Trong đó, hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa bị phạt 5,5 triệu đồng; hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố bị phạt 75 triệu đồng; và hành vi lưu hành mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ bị phạt 55 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, công ty buộc phải thu hồi sản phẩm vi phạm nhãn, ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; đồng thời nộp lại số tiền 15,84 triệu đồng thu được từ việc bán sản phẩm vi phạm.

Đối với các sản phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố và hồ sơ PIF không đầy đủ, doanh nghiệp buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm. Cục Quản lý Dược cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố đối với các sản phẩm liên quan.

Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt.

Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Công ty cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt nếu không đồng ý.