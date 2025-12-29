Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tháo gỡ nhiều ‘điểm nghẽn’ tạo đà phát triển cho ngành Y tế

Hà Minh
TPO - Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Hội nghị là dịp để toàn ngành Y tế nhìn lại chặng đường 5 năm đầy biến động, đặc biệt là quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19 và nỗ lực phục hồi, củng cố hệ thống y tế, từ đó tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2021-2025, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thể hiện sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá quan trọng.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, ngành Y tế đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vượt 95%; số bác sĩ đạt 15/10.000 dân; số giường bệnh đạt 34,5/10.000 dân; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,8 tuổi; mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế vượt 90%.

1jdkt8ieg-5v192n.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị.

Hệ thống pháp luật về y tế tiếp tục được hoàn thiện, giữ vai trò then chốt trong phát triển ngành. Nhiều kỹ thuật y học hiện đại, chuyên sâu đã được làm chủ và triển khai thành công trong nước. Đặc biệt, mạng lưới khám chữa bệnh từ xa được mở rộng, kết nối 100% tỉnh, thành phố, góp phần hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định, những thành tựu chung của đất nước có đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ và nhân viên y tế – những “chiến sĩ áo trắng” bền bỉ, thầm lặng vì sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng đánh giá, ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng như các chỉ tiêu được giao trong năm 2025. Đặc biệt, ngành đã huy động hiệu quả các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân để kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh những chuyển biến trong công tác thể chế, Phó Thủ tướng cho biết, ngành Y tế vừa tập trung xử lý các tồn tại kéo dài nhiều năm, vừa chủ động tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, mang tính nền tảng cho phát triển lâu dài. Nổi bật là việc tham mưu ban hành Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho y tế, cùng nhiều luật, nghị định, quyết định quan trọng.

“Nhiều “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong mua sắm, đấu thầu, quản lý giá dịch vụ y tế, thanh toán bảo hiểm y tế được tháo gỡ”, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ. Ông cũng nhấn mạnh việc tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc tại Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bảo đảm hoàn thành và khánh thành đúng tiến độ vào ngày 19/12/2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của ngành Y tế như: sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, miền; y tế cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu; công tác phòng bệnh, an toàn thực phẩm còn bất cập; quản trị bệnh viện và chuyển đổi số còn chậm. Các vấn đề về dân số như mức sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh và khai thác hiệu quả thời kỳ “dân số vàng” cũng đặt ra nhiều thách thức.

“Bối cảnh và mục tiêu phát triển mới đặt ra cho ngành Y tế những nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để tạo đột phá trong công tác tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Y tế tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện các dự án luật; có cơ chế huy động hiệu quả hơn nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân; thúc đẩy chuyển đổi số thực chất; nâng cao y đức đội ngũ cán bộ y tế theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.

Trước mắt, Bộ Y tế cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện các hạng mục còn lại của Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời thúc đẩy tiến độ dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa tại Ninh Bình, sớm đưa các công trình vào hoạt động phục vụ người dân.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành Y tế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Hà Minh
