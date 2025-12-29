Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Phản ứng nhanh của người thân giúp bệnh nhân nhồi máu cơ tim vượt ‘ải tử thần’

Vân Sơn

TPO - Phát hiện ông T. bị đau tức ngực, gia đình đã hỏa tốc chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Người bệnh đã rơi vào tình trạng ngưng tim nhưng may mắn qua cơn nguy kịch sau nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ.

Ngày 29/12, BS-CKII Lê Đức Sĩ, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân là ông P.V.T. (53 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được gia đình chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực bên trái.

nhoi-mau.jpg
Các bác sĩ tiến hành đặt stent tại vị trí động mạch vành bị tắc cho người bệnh

Theo bệnh sử, trong lúc sinh hoạt tại nhà, ông T. bất ngờ xuất hiện cơn đau tức ngực dữ dội vùng ngực bên trái, kèm theo khó thở và vã mồ hôi lạnh. Nhận thấy các dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận tình trạng của người bệnh diễn tiến rất nhanh và nguy kịch. Ông T. bị ngừng tim ngay sau khi nhập viện. Trước tình huống tối khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ê kíp cấp cứu tiến hành hồi sinh tim phổi với các biện pháp như ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện nhiều lần, sử dụng thuốc vận mạch và hỗ trợ thở máy...

Sau hơn 30 phút nỗ lực liên tục, tim người bệnh đã đập trở lại. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch vành cho thấy ông T. bị tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành bên phải. Theo BS Đức Sĩ, đây là nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim và ngừng tim.

Các bác sĩ đã khẩn trương nong mạch và đặt stent, tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim.

hinh-bs-kham1.jpg
Sau can thiệp và điều trị, sức khỏe bệnh nhân bình phục tốt không để lại di chứng

Tuy nhiên, sau can thiệp, ông T. vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Tại khoa Hồi sức Tích cực (ICU), các bác sĩ tiếp tục triển khai hàng loạt biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy xâm lấn, duy trì huyết áp, kiểm soát tuần hoàn và lọc máu liên tục nhằm bảo vệ và phục hồi chức năng não sau giai đoạn ngừng tim kéo dài.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh tỉnh lại trong sự bất ngờ và vui mừng của gia đình cũng như đội ngũ y bác sĩ. Dù bị ngưng tim suốt 30 phút sau nhập viện nhưng các biện pháp hồi sinh tim phổi tích cực được các bác sĩ thực hiện đã duy trì tuần hoàn giúp bệnh nhân không gặp phải di chứng thần kinh sau ngưng tim. Hiện tại, ông T. đã có thể ăn uống, trò chuyện, tự sinh hoạt bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

Theo BS Đức Sĩ, bệnh nhân ngừng tim kéo dài thường có nguy cơ cao để lại tổn thương não nặng nề. Trong trường hợp này, yếu tố quyết định giúp người bệnh thoát hiểm là việc gia đình đưa đến bệnh viện sớm, cùng với sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa của bệnh viện không chỉ cứu sống người bệnh mà còn giúp bệnh nhân tránh được các di chứng.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, mệt mỏi đột ngột. Việc nhận biết sớm và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch trong “giờ vàng” có thể quyết định sự sống còn và khả năng hồi phục của bệnh nhân.

Vân Sơn
