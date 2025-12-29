Hữu Nghị Lạc Việt: Bệnh viện tư nhân không thu phí phát sinh ngoài BHYT cho bệnh nhân lọc máu chạy thận

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam triển khai điều trị lọc thận được áp dụng bảo hiểm y tế thanh toán 100%, không phải trả thêm bất cứ khoản chênh nào, giúp người bệnh yên tâm điều trị lâu dài mà không chịu áp lực tài chính.

Giải bài toán chi phí dài hạn và quá tải tuyến trên

Trong bối cảnh số người mắc bệnh thận mạn tại Việt Nam ngày càng gia tăng, nhu cầu chạy thận, lọc máu định kỳ đang trở thành thách thức lớn đối với hệ thống y tế. Quá trình điều trị kéo dài, tần suất lọc máu cao và yêu cầu theo dõi liên tục khiến nhiều người bệnh phải gắn bó suốt đời với dịch vụ này. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, khả năng tiếp cận cơ sở điều trị phù hợp và bài toán chi phí lâu dài đang là vấn đề đặt ra không chỉ với người điều trị mà còn với toàn hệ thống y tế, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến trung ương thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Bệnh viện Lạc Việt không thu phí chênh ngoài BHYT

Điểm khác biệt được bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt nhấn mạnh là việc triển khai lọc thận theo cơ chế BHYT chi trả 100% và không thu thêm bất kỳ khoản phí phát sinh nào ngoài phạm vi BHYT, giúp người bệnh không phải bù chênh như thường gặp khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở tư nhân.

Theo bệnh viện, chạy thận là điều trị kéo dài suốt đời, dễ trở thành gánh nặng tài chính nếu phát sinh chi phí ngoài bảo hiểm. Việc không thu chênh được xem là giải pháp giúp người bệnh duy trì điều trị ổn định và giảm áp lực kinh tế trong thời gian dài.

Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt BSCKI Trần Văn Thắng

BSCKI. Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt chia sẻ “Đây là quyết định mang tính chiến lược và nhân văn, nhằm giúp người bệnh có thể yên tâm duy trì điều trị lâu dài mà không bị áp lực chi phí chi phối. Dù là bệnh viện tư nhân với hệ thống trang thiết bị hiện đại và mô hình vận hành theo tiêu chuẩn cao, Lạc Việt vẫn kiên định với mục tiêu nhân đạo, đưa dịch vụ lọc thận chất lượng đến gần hơn với cộng đồng, thay vì giới hạn ở nhóm người bệnh có khả năng chi trả cao”.

Bệnh viện cũng cho rằng việc áp dụng cơ chế “0 đồng chênh” không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, mà còn thể hiện vai trò của y tế tư nhân trong việc cùng chia sẻ các bài toán chung của hệ thống y tế.

Tiếp nhận người bệnh ngoại tỉnh, góp phần giảm tải tuyến trung ương

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt tiếp nhận người bệnh chạy thận, lọc máu giúp giảm tải cho tuyến trung ương

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt phát triển Đơn nguyên Thận – Lọc máu như một điểm điều trị ổn định cho hành trình dài hạn, hướng tới việc giúp người bệnh duy trì chạy thận đều đặn, hạn chế gián đoạn và yên tâm theo dõi liên tục. Đơn nguyên cũng sẵn sàng tiếp nhận người bệnh từ nhiều tỉnh, thành, góp phần chia sẻ áp lực cho các cơ sở tuyến trên.

Với mô hình tổ chức theo hướng điều trị dài hạn, đơn nguyên chủ động bố trí nguồn lực để hỗ trợ người bệnh sắp xếp lịch phù hợp, giảm thời gian chờ và giảm gánh nặng đi lại nhiều lần mỗi tuần. Nhờ đó, người bệnh có thể duy trì điều trị thuận tiện hơn, tiết kiệm chi phí gián tiếp và cải thiện chất lượng sống trong suốt quá trình chạy thận.

Theo BS Nguyễn Văn Huy, bác sĩ điều trị tại Đơn nguyên Thận – Lọc máu, phần lớn người bệnh đang chạy thận tại Hữu Nghị Lạc Việt đều đã điều trị lâu năm tại các bệnh viện tuyến trung ương, độ tuổi dao động rộng. Nhiều trường hợp ở giai đoạn suy thận cuối và kèm theo các bệnh lý phối hợp, đặc biệt nhóm tim mạch – tuần hoàn, nên cần được theo dõi sát và xây dựng phác đồ cá thể hóa. Cũng theo bác sĩ, quy trình điều trị tại bệnh viện được triển khai bài bản từ khám sàng lọc, đánh giá tổng thể đến xây dựng phác đồ phù hợp cho từng người bệnh; nhờ duy trì chạy thận đều đặn, nhiều trường hợp sau một thời gian điều trị ghi nhận cải thiện rõ rệt, giảm mệt mỏi, các chỉ số xét nghiệm ổn định hơn và từng bước trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày.

Em T.Q.B sinh năm 2009 đã trải qua 8 năm rong ruổi khắp mọi nơi để chữa trị bệnh thận

Thực tế điều trị tại Lạc Việt cũng ghi nhận những trường hợp đặc biệt, như em T.Q.B. (sinh năm 2009). Trong khoảng 5 năm đầu, em được điều trị bằng thuốc nhưng liên tục rơi vào tình trạng kháng thuốc, bệnh tiến triển và buộc phải chuyển sang chạy thận nhân tạo. Việc di chuyển từ Phú Thọ xuống Hà Nội ba lần mỗi tuần trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của em mà còn tạo áp lực lớn về chi phí cho gia đình. Khi được tiếp cận điều trị lọc thận ổn định hơn, gần nơi sinh sống và được BHYT chi trả đầy đủ, gia đình em giảm đáng kể gánh nặng trong quá trình điều trị lâu dài.

Bên cạnh người bệnh trong nước, đơn nguyên cũng tiếp nhận một số trường hợp người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam có nhu cầu chạy thận định kỳ trong thời gian lưu trú. Ngoài ra, bệnh viện triển khai phòng lọc máu VIP phục vụ nhu cầu riêng tư, với chế độ chăm sóc tăng cường từ bác sĩ và điều dưỡng nhằm theo dõi sát và xử trí kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình lọc.

Trải nghiệm điều trị chạy thận chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế

Trang thiết bị y tế hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt cho biết đã đầu tư đồng bộ chuyên môn và trang thiết bị cho Đơn nguyên Thận – Lọc máu nhằm nâng chất lượng điều trị và tăng cường an toàn trong chạy thận dài hạn.

Theo bệnh viện, hệ thống lọc máu tại đơn nguyên sử dụng màng lọc High Flux và Medium để nâng hiệu quả lọc, hỗ trợ loại bỏ độc chất và hạn chế biến chứng. Nước RO siêu tinh khiết đáp ứng tiêu chuẩn trong Y tế; dây lọc máu dùng một lần, không tái sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn cho từng ca lọc.

Đáng chú ý, Hữu Nghị Lạc Việt đã ký kết hợp tác với Nipro – tập đoàn y khoa đa quốc gia của Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị y tế – với mục tiêu phát triển Đơn nguyên Thận – Lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đại diện bệnh viện cho biết hợp tác này tập trung vào chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều trị trong thực hành lâm sàng.

Về nhân lực, đơn nguyên được định hướng chuyên môn bởi PGS.TS Bùi Văn Mạnh (hơn 35 năm kinh nghiệm Thận – Lọc máu, nguyên Phó Trưởng khoa Nội Thận – Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103) và có sự tham gia hỗ trợ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia từ các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K… Quy trình điều trị được triển khai từ sàng lọc, đánh giá tổng thể đến xây dựng phác đồ cá thể hóa phù hợp từng người bệnh.

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trực thuộc Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt với 20 năm phát triển bền vững. Theo hệ thống, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt (cơ sở thứ 3) tại số 9 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội cũng sẵn sàng tham gia tiếp nhận và điều trị các bệnh lý Thận. Thời gian tới, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt cho biết sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng tiếp nhận nhằm góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và hỗ trợ người bệnh điều trị dài hạn.