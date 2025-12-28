Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Hà Minh
TPO - Năm 2025 ghi dấu bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của ngành dược, mỹ phẩm, khi Bộ Y tế cắt giảm gần 40% thủ tục, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường dược trong nước.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm đã được rà soát, tinh gọn từ 124 xuống còn 75 thủ tục, tương đương mức cắt giảm gần 40%. Việc đơn giản hóa thủ tục giúp giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong năm 2025, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2025/NĐ-CP, đồng thời ban hành 8 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược và 3 Thông tư về phân cấp, phân quyền. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm.

img-2248.jpg
Tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm đã cắt giảm gần 40%.

Song song với cải cách thủ tục hành chính, công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện Bộ Y tế cung cấp 47 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 37 dịch vụ công toàn trình. Đáng chú ý, 24 dịch vụ công toàn trình đã được tích hợp trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về phát triển thị trường, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị trường dược phẩm cao nhất khu vực châu Á, theo dự báo của IQVIA công bố tháng 3/2025. Sản xuất thuốc trong nước duy trì mức tăng trưởng từ 12–15% mỗi năm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng thuốc.

Năng lực sản xuất trong nước đã bao phủ đầy đủ 13/13 nhóm thuốc thiết yếu và 11/12 loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Hiện có 67 doanh nghiệp dược tham gia xuất khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, với tổng giá trị khoảng 312 triệu USD.

Nguồn cung thuốc tiếp tục được bảo đảm ổn định. Trong năm 2025, Bộ Y tế đã tiếp nhận và xử lý hơn 40.000 hồ sơ liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và đăng ký lưu hành thuốc. Tỷ lệ hồ sơ cấp mới đăng ký lưu hành thuốc được giải quyết đúng hạn đạt 94%, thời gian xử lý trung bình giảm còn 114,5 ngày.

Công tác kiểm soát chất lượng thuốc cũng được tăng cường. Tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng được kiểm soát ở mức 0,60%, trong khi tỷ lệ thuốc giả được phát hiện chỉ 0,024%. Cơ quan chức năng đã xử lý 82 lô thuốc vi phạm, trong đó có 11 lô bị thu hồi trên phạm vi toàn quốc.

Bước sang năm 2026, ngành dược, mỹ phẩm đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp gắn với giám sát hiệu quả. Đồng thời, ngành sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển công nghiệp dược, chủ động bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với các loại thuốc hiếm và thuốc có nguồn cung hạn chế, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Hà Minh
