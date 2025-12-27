Thông tin mới nhất về sức khoẻ 9 nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai làm 9 người tử vong, có 9 bệnh nhân bị thương được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Tối 27/12, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho phóng viên Báo Tiền Phong biết bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn từ Lào Cai chuyển xuống.

z7371657367821-02936f9f29d83405a29c08824c273da0.jpg
Hiện trường vụ tai nạn lật xe đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai làm 9 người tử vong. Ảnh P.V

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết tối nay tiếp nhận nữ bệnh nhân 43 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tổn thương gan trong vụ tai nạn. Bệnh nhân hiện đang được phẫu thuật dẫn lưu ngực. Tiên lượng tình trạng sau mổ sẽ tốt và không phải phẫu thuật gan.

Ngoài ra Bệnh viện Bạch Mai còn tiếp nhận nam bệnh nhân 25 tuổi đa chấn thương. Đây là ca bệnh nặng nhất trong số 9 nạn nhân. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương cột sống, gãy xương sườn.

Giám đốc Đào Xuân Cơ cho biết bệnh viện sẽ huy động toàn lực để cứu chữa các bệnh nhân nặng.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho thấy bệnh viện này đang có 7 nạn nhân của vụ tai nạn điều trị. Hiện các bệnh nhân đang được thực hiện các xét nghiệm để đánh giá mức độ thương tổn.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe ô tô chở đoàn thiện nguyện mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật trên đoạn đường dốc do va vào hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Hậu quả khiến 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu) và 9 người khác bị thương nặng.

7.jpg
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao cho thấy khúc cua khá gắt.
Hà Minh
