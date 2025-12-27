Thông tin về xe ô tô khách bị lật ở Lào Cai khiến 9 người chết

TPO - Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ - Lào Cai vào sáng nay (27/12) khiến 9 người tử vong và 9 người khác bị thương nặng, theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe gặp nạn là tài sản của một công ty du lịch có trụ sở tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát 29B -614.06, là xe khách do THACO sản xuất trong nước năm 2017. Phương tiện được đăng ký lần đầu vào ngày 2/1/2018, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh, có trụ sở tại phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, TP. Hà Nội.

Xe được thiết kế với sức chứa tối đa 28 người với ghế ngồi, không ghi nhận dấu hiệu hoán cải công năng so với thiết kế ban đầu. Thời hạn đăng kiểm của phương tiện còn hiệu lực đến ngày 2/3/2026.

Hình ảnh chiếc xe khách xảy ra tai nạn bẹp rúm, biến dạng khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Thành Đạt.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h40 hôm nay, khi lưu thông qua đoạn đường đèo thuộc Km35, tuyến Quốc lộ 174 (đoạn nối Quốc lộ 32) địa bàn xã Phình Hồ, chiếc xe khách bất ngờ bị lật. Vụ tai nạn khiến 9 tử vong, 9 người khác bị thương nặng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và thăm hỏi các nạn nhân.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó tập trung xác minh điều kiện vận hành của phương tiện, diễn biến trước thời điểm xảy ra tai nạn, cũng như trách nhiệm của tài xế và doanh nghiệp vận tải (nếu có).

Đáng nói, Lào Cai là địa phương có nhiều tuyến đường đèo dốc, điều kiện giao thông phức tạp, từng ghi nhận một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Gần đây nhất, trưa 13/10, một xe khách chạy tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình khi xuống dốc Vần (tỉnh lộ 172) đã bị mất phanh, lao vào taluy và lật nghiêng, khiến 3 người tử vong và nhiều hành khách bị thương.

Nhiều vụ tai nạn liên tiếp đặt ra yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện, giám sát hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt trên các tuyến đường miền núi trong thời điểm cuối năm, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.