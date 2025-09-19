Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quảng Trị:

Thông tin đăng kiểm xe tải gây tai nạn khiến 12 người thương vong

TPO - Liên quan đến vụ xe tải đâm vào chợ chuối Tân Long ở Quảng Trị khiến 12 người thương vong, theo thông tin từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe gặp nạn là tài sản của một công ty điện máy có trụ sở tại TP. Vinh, đăng kiểm lần đầu vào cuối năm 2024.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h45 ngày 17/9, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 do tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, trú TPHCM) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật Trường (48 tuổi, Đồng Nai), lưu thông trên quốc lộ 9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo. Khi đến đoạn dốc gần ngã ba chợ chuối Tân Long, xe bất ngờ mất phanh và lao thẳng vào khu vực chợ, nơi có đông tiểu thương và xe máy tập trung.

Chiếc xe húc vào nhiều sạp hàng và phương tiện trước khi dừng lại. Hậu quả, 3 người thiệt mạng tại chỗ, gồm một người Việt Nam và hai nạn nhân mang quốc tịch Lào.

Ngoài ra, 9 người khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương, gãy xương, chấn thương sọ não, vùng đầu, ngực và chân.

du-lieu-dang-kiem-xe-tai-mat-lai.png
Hiện trường vụ xe tải mất lái đâm vào chợ chuối Tân Long, Quảng Trị. Ảnh: ĐN.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tài xế và người đi cùng xe không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân sơ bộ là do xe bị mất phanh khi xuống dốc.

Theo thông tin tin đăng ký từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 nhãn hiệu CHENGLONG sản xuất năm 204 tại Trung Quốc, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2024, chủ phương tiện là Công ty TNHH Điện máy Thành Của tại đường Hồ Ngọc Lãm, TP. Vinh, Nghệ An.

Xe tải này có tải trọng thiết kế 8,4 tấn và dài hơn 7m. Xe kiểm định ngày 21/12/2024 tại Trung tâm Đăng Kiểm xe cơ giới 37-09D ở TP. Vinh. Hạn đăng kiểm của xe là ngày 20/12/2025.

Hiện vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra để xác định trách nhiệm của tài xế và các bên liên quan.

