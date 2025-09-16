Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khẩn trương rà soát hệ thống báo hiệu trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sau tai nạn liên hoàn

Lộc Liên
TPO - Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, khiến nhiều du khách nước ngoài bị thương.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, vào lúc 9h40 ngày 15/9, xe khách 16 chỗ, xe khách 29 chỗ và xe tải đã va chạm liên hoàn. Cú va chạm mạnh khiến xe tải dừng tại làn 1, xe khách 16 chỗ bị lật và biến dạng nghiêm trọng ở làn 2, trong khi xe khách 29 chỗ lao qua hộ lan, rơi xuống mái ta luy bên phải tuyến.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ kéo dài nhiều giờ. Nguyên nhân đang được Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cục Đường bộ đã phát đi văn bản gửi VEC và Khu Quản lý đường bộ I, yêu cầu khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, đồng thời ổn định tâm lý cho người dân và du khách.

tan-nan-3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: Hà Vi.

Cụ thể, Cục Đường bộ yêu cầu VEC phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý hiện trường, thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân và thân nhân, đặc biệt chú ý đến trường hợp có khách nước ngoài bị thương.

Đồng thời, VEC phải rà soát hệ thống báo hiệu và hạ tầng giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn để kịp thời khắc phục những bất cập, ngăn ngừa nguy cơ tái diễn.

Đối với Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ giao nhiệm vụ phối hợp với VEC và chính quyền địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài, đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc việc khắc phục sự cố. Các đơn vị liên quan phải khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả thực hiện.

Vụ tai nạn cho thấy nguy cơ mất an toàn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cao, nơi có lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt là trong các dịp cao điểm du lịch và lễ Tết.

Lộc Liên
#Cục Đường bộ Việt Nam #tai nạn #VEC #cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ #tai nạn nghiêm trọng #Cầu Giẽ - Ninh Bình #accident on Cau Gie - Ninh Binh highway #hệ thống báo hiệu trên cao tốc

