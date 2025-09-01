Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam vẫn tạm bợ, xuống cấp

Cao tốc Bắc Nam từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh gồm có 4 dự án cao tốc thành phần gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt. Tại thời điểm thông xe, các dự án này chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, chưa có làn đường khẩn cấp, chưa có trạm dừng nghỉ - tiếp nhiên liệu, hệ thống giám sát giao thông thông minh như phương án thiết kế.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Bắc Nam, từ đầu năm 2024, Thủ tướng Chính Phủ đã yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước là Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), các chủ đầu tư dự án, dịp 30/4 năm 2025 phải xây dựng, bố trí trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn, trong đó có trạm tiếp nhiên liệu (xăng dầu) cho phương tiện ô tô đi trên cao tốc. Tuy nhiên đến nay, đoạn tuyến cao tốc dài hơn 200 km này vẫn là cao tốc “3 không”.

Cho ý kiến về việc trên, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết, do các dự án bị chậm giao mặt bằng. Cùng với đó, một số nhà đầu tư đã trúng thầu dự án chưa tuyển chọn được đơn vị thi công ngay khi nhận được mặt bằng nên bị chậm. Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát, đốc thúc tiến độ các dự án trạm dừng nghỉ thi công, hoàn thành trong thời gian tới.