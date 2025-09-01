Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam vẫn tạm bợ, xuống cấp

Nhóm Phóng viên

TPO - Có chiều dài hơn 200 km nhưng cao tốc Bắc Nam từ Ninh Bình về đến Hà Tĩnh vẫn “trắng” trạm dừng nghỉ tiêu chuẩn và chưa có trạm xăng dầu. Chính phủ đã yêu cầu khắc phục vấn đề này từ 2 năm nay, nhưng hiện đoạn cao tốc này vẫn “3 không”.

tp-10-3682.jpg
Cao tốc Bắc Nam từ Ninh Bình về Hà Tĩnh được lần lượt thông xe vào năm 2023, riêng đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) thông xe tháng 6/2024. Đến nay, sau hơn 1 năm thông xe, đoạn cao tốc này vẫn "3 không", gồm: Không làn xe khẩn cấp, không trạm dừng nghỉ theo quy hoạch, không hệ thống giám sát giao thông (ITS) như thiết kế.
tp-1.jpg
Đoạn cao tốc này đều được quy hoạch mặt bằng xây dựng các trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn. Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã lựa chọn được nhà đầu tư nhưng việc triển khai đang bị chậm trễ. Tại đây vẫn đang là các trạm dừng nghỉ tạm bợ, chưa có trạm xăng dầu.
tp-2.jpg
Do chỉ xây dựng ở một phần nhỏ diện tích được quy hoạch và còn tạm bợ nên các trạm dừng nghỉ tạm luôn trong tình trạng quá tải xe vào trạm.
tp-3.jpg
Được gọi là trạm dừng nghỉ nhưng do thiếu nhiều dịch vụ kèm theo nên người dân tiếp cận chủ yếu đỗ xe và đứng nghỉ ngay trên sân nền đất.
tp-7.jpg
Thậm chí tại trạm dừng nghỉ tạm đoạn qua huyện Đông Sơn (cũ) - tỉnh Thanh Hóa liên tục đóng cửa, sân bãi nền đất nhiều ổ gà, xuống cấp nên xe vào rồi lại phải ra ngay. Ảnh chụp chiều 31/8.
tp-9.jpg
Với trạm dừng nghỉ qua huyện Diễn Châu (cũ) - tỉnh Nghệ An, thuộc dự án đường cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã thông xe 2 năm nay, nhưng biển báo vào trạm dừng nghỉ vẫn là cột chỉ dẫn đường cụt.
tp-10.jpg
Do trạm dừng nghỉ tạm quá tải, khó tiếp cận, nên nhiều lái xe đường dài khi đến các hầm chui qua núi, trong đó có hầm Trường Vinh (thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) phải dừng nghỉ ngay bên lề đường cao tốc.

Cao tốc Bắc Nam từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh gồm có 4 dự án cao tốc thành phần gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt. Tại thời điểm thông xe, các dự án này chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, chưa có làn đường khẩn cấp, chưa có trạm dừng nghỉ - tiếp nhiên liệu, hệ thống giám sát giao thông thông minh như phương án thiết kế.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Bắc Nam, từ đầu năm 2024, Thủ tướng Chính Phủ đã yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước là Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), các chủ đầu tư dự án, dịp 30/4 năm 2025 phải xây dựng, bố trí trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn, trong đó có trạm tiếp nhiên liệu (xăng dầu) cho phương tiện ô tô đi trên cao tốc. Tuy nhiên đến nay, đoạn tuyến cao tốc dài hơn 200 km này vẫn là cao tốc “3 không”.

Cho ý kiến về việc trên, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết, do các dự án bị chậm giao mặt bằng. Cùng với đó, một số nhà đầu tư đã trúng thầu dự án chưa tuyển chọn được đơn vị thi công ngay khi nhận được mặt bằng nên bị chậm. Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát, đốc thúc tiến độ các dự án trạm dừng nghỉ thi công, hoàn thành trong thời gian tới.

Nhóm Phóng viên
#cao tốc bắc nam #trạm dừng nghỉ #trạm dừng nghỉ chậm tiến độ #cục đường bộ việt nam #bộ gtvt #bộ xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục