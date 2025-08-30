Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội

Anh Trọng

TPO - Sau một thời gian dài vắng khách, giảm sản lượng do nhiều nguyên nhân khách quan, trong ngày đầu nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 (sáng và trưa 30/8) xe buýt Hà Nội có rất đông khách xếp hàng đợi lên xe. Hình ảnh hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

1a.jpg
Trong sáng và trưa 30/8, tại nhiều điểm đón trả khách của xe buýt ở khu vực nội thành Hà Nội rất đông người dân đứng chờ, lên xe buýt.
2-5159.jpg
Tại các điểm trung chuyển lớn như Long Biên, Trần Khánh Dư, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, bến xe Giáp Bát... khách đứng bắt xe buýt gần như kín vỉa hè.
3-2822.jpg
Tại điểm Trung chuyển xe buýt tại Cầu Giấy do nằm cạnh ga tàu đô thị Nhổn - Cầu Giấy có thêm lượng lớn người từ tàu xuống muốn bắt xe buýt.
4-6465.jpg
Trong nhiều thời điểm sáng nay, xe buýt cập điểm, bến nhà chờ chưa tới 2 phút đã kín khách lên.
6-91.jpg
Trên một số điểm trung chuyển sáng và trưa 30/8, nhiều lượt xe đến không chở hết được hành khách đứng đợi. Đây là hình ảnh "cháy xe buýt" hiếm gặp của vận tải công cộng Hà Nội trong nhiều năm qua.
7-8746.jpg
Để giảm tải cho tuyến hiện hữu, trong ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội (Sở Xây dựng) đã điều tiết, huy động các lượt xe buýt tăng cường hoặc xe của tuyến khác đến các điểm có đông người chờ đợi và giải tỏa hành khách.

Nhân viên xe buýt kịp thời hỗ trợ người dân bị tai nạn trên đường

Trong quá trình làm việc trên xe buýt tuyến số 101B (lộ trình: Bến xe Giáp Bát - Đại Cường, Ứng Hoà), nhân viên phục vụ (phụ xe) thuộc Trung tâm Tân Đạt – Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một người dân gặp tai nạn giao thông trên đường.

Cụ thể, vào lúc 12h34 trưa 29/8, khi đang vận hành lượt về từ Đại Cường - Bến xe Giáp Bát, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-20910, sau khi rời điểm dừng Đông Đình, đã phát hiện một người dân bị ngã xe máy trên đường. Ngay lập tức, công nhân lái xe Nguyễn Văn Nam cùng nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Tốt đã chủ động báo cáo với bộ phận điều hành của đơn vị để xin phép dừng xe, phối hợp đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Minh Đức. Tại đây nạn nhân đã được sơ cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Anh Trọng
#xe buýt #xe buýt đông khách #xe buýt quá tải #tramoc #a80 hà nội #sở xây dựng hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục