Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội

Nhân viên xe buýt kịp thời hỗ trợ người dân bị tai nạn trên đường

Trong quá trình làm việc trên xe buýt tuyến số 101B (lộ trình: Bến xe Giáp Bát - Đại Cường, Ứng Hoà), nhân viên phục vụ (phụ xe) thuộc Trung tâm Tân Đạt – Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một người dân gặp tai nạn giao thông trên đường.

Cụ thể, vào lúc 12h34 trưa 29/8, khi đang vận hành lượt về từ Đại Cường - Bến xe Giáp Bát, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-20910, sau khi rời điểm dừng Đông Đình, đã phát hiện một người dân bị ngã xe máy trên đường. Ngay lập tức, công nhân lái xe Nguyễn Văn Nam cùng nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Tốt đã chủ động báo cáo với bộ phận điều hành của đơn vị để xin phép dừng xe, phối hợp đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Minh Đức. Tại đây nạn nhân đã được sơ cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn và sức khỏe.