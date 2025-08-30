Hình ảnh lần đầu tiên tàu điện Hà Nội chạy 'xuyên đêm' phục vụ khách

Để tránh tình trạng quá tải và hết giờ chạy tàu nhưng khách vẫn ở ga đông, ngày 28/8, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị vận tải buýt và đường sắt đô thị. Trong đó với đường sắt đô thị yêu cầu hoạt động xuyên đêm để phục vụ hành khách.

Theo đó, hai tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông và số 3.1 Nhổn – Cầu Giấy, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) tổ chức phương án chạy tàu các tuyến đường sắt đô thị theo hướng kéo dài thời gian hoạt động đến 3h10 ngày hôm sau (từ 5h30 ngày 29/8 đến 3h10 ngày 30/8 – bình thường chạy từ 5h30 đến 22h), thời gian giãn cách các lượt tàu là 10 phút vào ngày 29/8, và ngày 1/9.