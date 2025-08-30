Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hình ảnh lần đầu tiên tàu điện Hà Nội chạy 'xuyên đêm' phục vụ khách

Nhóm PV Thời sự

TPO - Thay vì chỉ chạy đến 24h, từ đêm qua (29/8) tàu điện được hoạt động kéo dài đến 3h sáng nay (30/8) để phục vụ hành khách. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc này để tránh tình trạng quá tải và khách vẫn còn nhiều ở ga nhưng tàu hết giờ chạy.

VIDEO tàu điện chạy xuyên đêm để phục vụ hành khách trong đêm 29/8
tp-1.jpg
Đêm qua từ 22h các ga lên tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy, hàng nghìn người dân lên tàu để đi về hướng nội thành, chuẩn bị để xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 diễn ra vào sáng sớm nay (30/8).
tp-3.jpg
Nửa đêm nhưng tàu kín chỗ, hành khách lên tàu chủ yếu là đứng.
tp-4.jpg
Trên tuyến Cát Linh - Hà Đông tại các ga gần đến ga cuối Cát Linh như Láng, Hoàng Cầu... hành khách đứng chật cả lối lên, xuống tàu.
tp-5.jpg
Thời điểm từ 19h đến 24h ngày 29/8 nhiều hành khách xếp hàng mua vé để di chuyển sớm vào khu vực trung tâm. Từ 0h ngày 30/8, bắt đầu miễn phí cho khách đi tàu điện dịp Quốc khánh 2/9.
tp-6.jpg
tp-7.jpg
Thời điểm sau 24h ngày 29/8, tàu Cát Linh - Hà Đông vẫn có rất đông hành khách lên, xuống tàu.
tp-8.jpg
Do được kéo dài thời gian hoạt động đến 3h sáng hôm sau, nên thời điểm từ 23-24h đêm 29/8, tuy đông nhưng không còn cảnh hành khách chen lấn, di chuyển vội vã vì sợ hết giờ tàu chạy.

Để tránh tình trạng quá tải và hết giờ chạy tàu nhưng khách vẫn ở ga đông, ngày 28/8, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị vận tải buýt và đường sắt đô thị. Trong đó với đường sắt đô thị yêu cầu hoạt động xuyên đêm để phục vụ hành khách.

Theo đó, hai tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông và số 3.1 Nhổn – Cầu Giấy, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) tổ chức phương án chạy tàu các tuyến đường sắt đô thị theo hướng kéo dài thời gian hoạt động đến 3h10 ngày hôm sau (từ 5h30 ngày 29/8 đến 3h10 ngày 30/8 – bình thường chạy từ 5h30 đến 22h), thời gian giãn cách các lượt tàu là 10 phút vào ngày 29/8, và ngày 1/9.

Nhóm PV Thời sự
