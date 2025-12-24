Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E

Hoài Văn
TPO - Kiểm tra thực tế dự án quốc lộ 14E, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương triển khai các hạng mục được giao, bố trí tái định cư đợt 3 vào quý 1 năm 2026. Với người dân ảnh hưởng bởi dự án, ông khẳng định việc bồi thường giải phóng mặt bằng, thành phố áp dụng tối đa quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân

Chiều 24/12, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác thực tế kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn Km15+270 - Km89+700 qua TP. Đà Nẵng.

tp-pct-dn-tran-nam-hung.jpg
Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, trò chuyện cùng người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: Hoài Văn

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 qua TP. Đà Nẵng do Ban Quản lý dự án 4 (Cục đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm có tổng chiều dài hơn 71 km, đi qua địa bàn 7 xã, gồm Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức, với tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng.

Ông Quế Hải Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 4, cho biết, dự án hiện còn vướng 71 hộ, một số vị trí chưa hoàn thành di dời hệ thống đường điện, đường nước nên nhiều đoạn chỉ thi công được rãnh dọc, cạp mở rộng.

Đặc biệt có 2 vị trí là đường găng tiến độ gồm đoạn cầu vượt đường sắt từ Km15+270 – Km15+ 820 còn vướng 28 hộ và hệ thống điện; đoạn tuyến tránh Việt An với 4 hộ tái định cư do đoạn tuyến này phải làm thủ tục phá đá, nổ mìn.

tp-du-an-qlo-14e.jpg
tp-du-an-ql-14e.jpg
tp-cau-vuot-ql-14e.jpg
tp-du-an-nang-cap-ql-14e.jpg
Khu vực đoạn cầu vượt đường sắt qua xã Thăng Bình còn vướng giải phóng mặt bằng.

Ngày 2/12, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo về thời gian bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/1/2026. Dự án được Bộ Xây dựng cho phép gia hạn đến ngày 30/10/2026.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các khối lượng phần việc còn lại để đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trò chuyện, giải đáp các thắc mắc của người dân khu vực bị ảnh hưởng. “Liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, tôi khẳng định thành phố áp dụng tối đa quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân. Đối với đất tái định cư đã chuẩn bị sẵn sàng, phương án bồi thường của đợt 3 liên quan đến tái định cư sẽ được giải quyết sớm, bố trí tái định cư vào quý 1 năm 2026” - ông Hưng nhấn mạnh.

Ngoài ra, người dân đề nghị bồi thường vệt ngoài khu vực dự án vì ảnh hưởng bởi cầu vượt, mong muốn được giải tỏa, bồi thường nguyên thửa để đi tái định cư ở khu vực khác. Theo ông Hưng, việc này có vướng thủ tục do đó trong tuần tới thành phố sẽ họp và xử lý để đảm bảo quyền lợi của người dân.

tp-lanh-dao-dn-kiem-tra-tien-do-du-an-ql-14e.jpg
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E

Đối với ý kiến việc ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông khi triển khai dự án, đặc biệt dịp Tết, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho hay sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng gồm Sở Xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm điều tiết giao thông cũng như có phương án tưới nước hạn chế bụi.

"Công trình lớn như thế này thì không thể tránh khỏi bụi bặm, ách tắc giao thông nhưng sẽ cố gắng bố trí đảm bảo điều kiện tối ưu nhất. Những chỗ hư hỏng nặng ổ gà, ổ voi phai có phương án san ủi để bà con đi lại đảm bảo an toàn dịp Tết" - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nói.

Hoài Văn
#quốc lộ 14E #Đà Nẵng #dự án #bồi thường #tái định cư #giao thông #đầu tư #Trần Nam Hưng

