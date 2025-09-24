Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lập tổ công tác đặc biệt giải quyết các việc liên quan 'con đường đau khổ' ở Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thành lập ngay một tổ công tác đặc biệt, tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất để giải quyết các vấn đề liên quan dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D

Ngày 24/9, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (Ban Giao thông Quảng Nam) về tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn.

pho-chu-tich-da-nang-lam-viec-voi-bql-du-an-giao-thong.jpg
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Hoài Văn

Theo báo cáo của Ban Giao thông Quảng Nam, năm 2025, đơn vị tiếp tục triển khai 13 dự án chuyển tiếp từ các năm trước. Kế hoạch vốn giao trong năm 2025 là hơn 1.959 tỷ đồng cho 22 dự án. Đến ngày 15/9, đã giải ngân 630,817 tỷ đồng (đạt 32%), ước đến 30/9 đạt 736,641 tỷ đồng (37%), và phấn đấu đạt 80% đến cuối năm.

Đơn vị báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm, vướng mắc và đề xuất giải pháp. Đáng chú ý, liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D (tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng), thi công 74,4km (từ Km0+00 đến Km74+376), Ban này đề xuất thành lập tổ công tác đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, áp dụng hợp đồng EC (vừa thiết kế - vừa thi công) và điều chỉnh quy hoạch rừng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo thành lập một tổ công tác đặc biệt, do một Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng, thành viên là các sở ngành, kiểm lâm, Trung tâm phát triển quỹ đất… để quyết liệt tập trung cho dự án. “Thành viên tổ công tác phải xác định đây là dự án trọng điểm đặc biệt để tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án” – ông Hưng yêu cầu.

quoc-lo-14d.jpg
Quốc lộ 14D được người dân ví là "con đường đau khổ"﻿ bởi xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Hưng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp Sở Nông nghiệp & Môi trường và các sở ngành quyết liệt xử lý theo tinh thần dự án trọng điểm, cấp bách, sớm giải quyết hoàn thành khâu đánh giá tác động môi trường trước ngày 30/10, trước khi tính toán quyết định việc có áp dụng hợp đồng EC hay không.

Bên cạnh đó, yêu cầu phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, xem xét điều chỉnh hướng tuyến để tuyệt đối không tác động đến rừng thuộc khu vực bảo vệ nghiêm ngặt; Lãnh đạo Sở Xây dựng làm việc với chủ đầu tư để tính toán, đảm bảo chất lượng, độ bền của công trình đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa rất lớn qua cửa khẩu và nhu cầu đi lại của người dân...

Hoài Văn
